Robbie Ávila avanza y Víctor Valdés queda fuera en inicio de actividad de mexicanos en el ‘March Madness’ de la NCAA

Ávila y los Billikens aplastaron a Georgia por 102-77, mientras que los Trojans de Valdés perdieron 47-76 ante Nebraska

El inicio de la actividad de los jugadores mexicanos dentro del ‘March Madness’ del basquetbol colegial de la NCAA de Estados Unidos tuvo momentos de luz y sombra.

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Y es que mientras que Robbie Ávila y los Saint Louis Billikens superaron su primer obstáculo frente a Georgia, Víctor Valdés y los Troy Trojans quedaron eliminados a manos de Nebraska.

En un partido donde fueron superiores de principio a fin, los Billikens apalearon 102-77 a la Universidad de Georgia, con una destacada actuación del delantero Roberto Ávila.

El mexicano fue titular y estuvo en cancha 27 minutos, donde aportó 12 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias, 1 robo de balón y 2 bloqueos para una noche redonda del llamado ‘Joker mexicano’. Dion Brown fue el máximo anotador del equipo con 18 puntos, apoyado por Amari McCottry que aportó 13 unidades más.

Ahora Saint Louis enfrentará en la siguiente fase a la poderosa Universidad de Michigan, que por su parte dio cuenta de Howard por 101-80.

Foto: Reuters

VALDÉS Y LOS TROJANS QUEDAN FUERA

En el otro partido, el regiomontano Víctor Valdés fue el máximo anotador de los Troy Trojans en el partido frente a la Universidad de Nebraska, pero no fue suficiente para que su equipo avanzara y fueron eliminados por 47-76.

El basquetbolista mexicano saltó como titular a la duela del Paycom Center, en Oklahoma City, para jugar 26 minutos, en los que anotó 14 puntos, capturó dos rebotes, repartió dos asistencias y robó un balón. Hay que destacar que anotó cuatro triples, la mayor cantidad en su carrera.

Pero poca ayuda recibió de sus compañeros, pues ninguno de ellos pudo superar el doble dígito en cuanto a puntos.

“Quiero agradecerle a Dios por la oportunidad de haber sido destrozados por completo; es una lástima, pero se lo dije a los chicos en el vestuario. Ellos no se definen por un partido de baloncesto; jugaron contra un equipo increíble como es Nebraska. Creo que hicimos algunas cosas bien en ataque y tuvimos buenas oportunidades en la primera mitad. Pero es duro. Fue un honor jugar ese partido contra un equipo tan bueno. Ojalá hubiera sido diferente, pero así son las cosas a veces”, declaró el coach de Trojans, Scott Cross.

Este viernes la actividad de mexicanos continúa cuando Gicari Harris y los Purdue Boilermakers enfrenten a los Queens Royals en St. Louis.