Concluida su etapa universitaria, su futuro en la NBA es incierto; su impacto en la NCAA le da gran visibilidad

El camino de una de las figuras más carismáticas y productivas del baloncesto universitario ha llegado a su fin. Robbie Avila cerró oficialmente su etapa en el básquetbol colegial tras la derrota de Saint Louis por un marcador de 95-72 ante Michigan, equipo que partía como cabeza de serie en el torneo de la NCAA.

Un legado que trasciende las canchas

Con sus 2.08 metros de estatura y sus icónicas gafas protectoras de armazón grueso, Avila no solo se convirtió en una figura memorable del March Madness, sino en un referente de rendimiento constante. Más allá de su aspecto distintivo, el pívot demostró ser la columna vertebral de los Billikens durante toda la campaña.

Robbie Avila (21), pívot de Saint Louis, en 2ª ronda del Torneo NCAA 2026 en KeyBank Center. | Reuters

En su última temporada, Avila lideró las estadísticas del equipo con números integrales:

Puntos por partido: 12.9

12.9 Rebotes: 4.6

4.6 Asistencias: 4.1

En su último encuentro frente a Michigan, el pívot aportó 9 puntos, 1 rebote y 5 asistencias, intentando mantener a flote a una escuadra que hizo historia este año.

Robbie Avila (21), pívot de Saint Louis, en 2ª ronda del Torneo NCAA 2026 en KeyBank Center. | Reuters

Un cierre histórico para Saint Louis

A pesar de la amargura de la eliminación, la temporada de Avila y los Billikens queda marcada en los libros de récords. Al finalizar el encuentro, el jugador compartió su sentir sobre el cierre de este ciclo:

“Es un rompimiento de corazón terminar una temporada tan especial, con el récord de victorias en la historia de la escuela. Ha sido una bendición compartirlo con este grupo”. Robbie Avila

Robbie Avila (21), pívot de Saint Louis, en 2ª ronda del Torneo NCAA 2026 en KeyBank Center. | Reuters

¿Qué sigue para Robbie Avila? El salto a la NBA

Con la conclusión de su elegibilidad universitaria, la gran interrogante gira en torno a su futuro en la NBA. Aunque su destino en el profesionalismo está por definirse, el impacto mediático y deportivo que generó en el torneo de la NCAA le otorga una visibilidad única.

Robbie Avila (21), pívot de Saint Louis, en 2ª ronda del Torneo NCAA 2026 en KeyBank Center. | Reuters

Sus gafas y su estilo de juego inteligente ya forman parte de la mística del March Madness, dejando un vacío difícil de llenar en el básquetbol colegial mientras el mundo del deporte espera su siguiente paso.