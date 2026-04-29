Roca Rey, recibe alta médica

La grave cornada sufrida por Andrés Roca Rey en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla sigue marcando la actualidad taurina, tanto por sus consecuencias en los ruedos como por la evolución médica del torero. El peruano no podrá cumplir con los compromisos que tenía anunciados en México —Monterrey, Apizaco, y Aguascalientes —, lo que ha obligado a una rápida reconfiguración de ambos carteles.

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La noticia, sin embargo, ha venido acompañada este mismo martes de un parte esperanzador: Roca Rey ha recibido el alta hospitalaria y ha iniciado una nueva fase en su recuperación. El torero se encuentra ya en su finca sevillana, “La Consentida”, donde permanecerá bajo observación médica mientras afronta el proceso de rehabilitación, aún con un drenaje activo como parte del tratamiento.

En declaraciones a la prensa especializada, el propio diestro ha transmitido serenidad y realismo sobre su estado: “Me encuentro bien, pero ahora viene la parte dura de la recuperación, que es la rehabilitación. Estoy contento de poder estar aquí después de haber salido del hospital. Tenía muchas ganas, porque allí no se pasa bien, pero estoy muy agradecido a la vida, a Dios y a toda la gente que se ha preocupado por mí”.

El alcance de la cornada, con importantes destrozos musculares, condiciona ahora los plazos. El propio Roca Rey ha reconocido la incertidumbre sobre su regreso: “La verdad es que no lo sé, porque hay muchos destrozos musculares. Aunque tuve mucha suerte con el tema de las arterias, todo dependerá de la fisioterapia. Comienzo con el fisio para poder estar cuanto antes”. Unas palabras que reflejan tanto la gravedad del percance como la determinación del torero por acortar los tiempos sin comprometer su recuperación.

Mientras tanto, las empresas mexicanas han anunciado ya los sustitutos para sus compromisos.

En Monterrey, la empresa ha confirmado la inclusión de Daniel Luque en sustitución de Roca Rey para la corrida prevista en la Monumental Lorenzo Garza. El cartel queda compuesto por el propio Luque, Octavio García “El Payo”, y Diego San Román, con toros de Jaral de Peñas. La presencia del sevillano, uno de los nombres más sólidos del escalafón europeo, garantiza un festejo de alto nivel.

Por su parte, en Apizaco se ha optado por una fórmula distinta, con un cartel reforzado y ampliado a ocho toros. Será David de Miranda quien ocupe el lugar del peruano, acompañado por el joven Marco Pérez, en una clara apuesta por el momento y la proyección de ambos. Completarán el cartel Uriel Moreno “El Zapata”, y Sergio Flores, lidiando un encierro de Villa Carmela en la Plaza de Toros Rodolfo Rodríguez El Pana.

Fotos: Prensa Roca Rey





La elección de David de Miranda responde a su excelente momento. El torero onubense viene de firmar uno de los triunfos más importantes de la temporada europea, al cortar tres orejas en Sevilla y salir por la Puerta del Príncipe, lo que ha impulsado definitivamente su nombre en el circuito internacional. Su regreso a México, donde ya debutó con éxito meses atrás, se presenta ahora como una oportunidad de consolidación en plazas de máxima exigencia.

En paralelo, la inclusión de Marco Pérez añade un componente de expectación, reforzando el carácter extraordinario del festejo de Apizaco y evidenciando la apuesta por nuevas figuras en el escalafón. En Aguascalientes, será sustituido también por David de Miranda.

Como es habitual en estos casos, las empresas han habilitado los mecanismos de reembolso para aquellos aficionados que deseen devolver sus entradas ante la baja de Roca Rey.

Con todo, el foco principal sigue estando en la evolución de Roca Rey. Su alta hospitalaria supone un paso adelante, pero el propio torero ha dejado claro que la fase más exigente comienza ahora. La rehabilitación marcará los tiempos de su regreso, en una temporada que, de momento, queda en suspenso a la espera de su recuperación total.