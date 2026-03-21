Roca Rey reúne a jóvenes toreros

Entrega capotes y muletas en una jornada que mira al futuro de la tauromaquia

En un ambiente que combinó aprendizaje, emoción y cercanía, el torero Andrés Roca Rey recibió en su finca “La Consentida”, en Gerena, a 50 alumnos de distintas escuelas taurinas en una jornada que dejó huella y que apunta al futuro de la tauromaquia.

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Lejos de un acto protocolario, lo que se vivió fue un encuentro genuino entre una de las figuras más importantes del toreo actual y quienes buscan abrirse camino. Los jóvenes, provenientes de Andalucía, Badajoz, Salamanca y Cali, forman parte de la Asociación Andaluza de Escuelas Taurinas “Pedro Romero”, una de las principales plataformas de formación taurina en España.

La reunión tuvo además un significado especial: muchos de los asistentes participaron en los circuitos de la temporada 2025, de la cual Roca Rey fue padrino. Esto le dio al encuentro un aire de continuidad, como si se tratara de cerrar un ciclo y abrir nuevas oportunidades.

Uno de los momentos más destacados del día se vivió en la placita de tientas. Ahí, el torero entregó a cada alumno un capote y una muleta hechos a la medida, personalizados con su nombre. No se trató de un detalle simbólico: fue una donación de alrededor de 30 mil euros, cuyo valor va más allá de lo económico.

Para los jóvenes, recibir herramientas propias representa un impulso clave en su formación, fortaleciendo su identidad como toreros y su compromiso con una tradición que exige disciplina, constancia y vocación.

En el caso de Roca Rey, el gesto tiene una carga personal. El matador fue alumno de la escuela taurina de Camas, en Sevilla, por lo que conoce las dificultades de quienes comienzan. La iniciativa también es una forma de agradecer y devolver lo recibido.

La jornada incluyó un tentadero con 47 alumnos, dirigido por el propio torero, quien ofreció consejos y correcciones en tiempo real. Más que una clase, fue un intercambio directo donde los jóvenes pudieron medir sus capacidades y aprender aspectos técnicos y actitudes en el ruedo.

Durante la práctica se vivieron momentos de concentración, nervios y entusiasmo. Para muchos, era la primera vez cerca de una figura de talla internacional, lo que hizo cada indicación aún más valiosa.

Los asistentes destacaron la cercanía de Roca Rey, quien se mostró accesible y dispuesto a compartir experiencias, generando un ambiente de confianza poco común.

Desde la Asociación Andaluza de Escuelas Taurinas “Pedro Romero” se resaltó la importancia de estas iniciativas por su impacto en la formación integral de los futuros toreros.

Más allá de la técnica, encuentros como este refuerzan valores esenciales: respeto por la tradición, responsabilidad y la importancia de construir una carrera con bases sólidas.