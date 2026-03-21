Rodolfo Cota baja de su nube a Pumas: “No importa su buen momento, es un Clásico”

El veterano arquero de 38 años, lo dejó claro: “Hay que jugar el partido, esto es futbol y darle la seriedad; ellos saben que son más que tres puntos”

Habitualmente en los últimos tiempos, América era el equipo que de cara a un Clásico Capitalino partía como favorito para llevarse la victoria, amén de que a los Pumas se les ponía en el papel de la víctima por los años complicados y sin título que ha vivido el club del Pedregal.

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Sin embargo, particularmente para el cotejo de este sábado dentro del Clausura 2026 y por el momento que viven los felinos, aunado a lo que sucede en América que no termina de convencer en su nivel de juego, los auriazules son los que parten como favoritos para llevarse la victoria, sumado a que el juego será en el Estadio Olímpico Universitario.

El asunto es que para futbolistas veteranos como el arquero Rodolfo Cota, ya un experimentado en este tipo de circunstancias y juegos, cómo llegue uno u otro equipo es irrelevante.

El guardameta, quien será titular en las Águilas lo que resta de este semestre y gran parte del otro por la lesión de Luis Ángel Malagón, bajó de su nube a los felinos y dijo que el gran momento que atraviesan no importa de cara a un Clásico contra América.

“No importa más allá de la posición (en la tabla), ni la situación de cada equipo; por más que ellos estén pasando un buen momento, no importa. Nos hemos dado cuenta que incluso los que van últimos pueden complicar a los que van arriba”, dijo en conferencia de prensa en Coapa.

Con 38 años, Cota ha vivido de todo; ha sido campeón del futbol mexicano con equipos como León y América. Sabe de lo que se trata en el terreno de juego cuando rueda la pelota. Por eso, que Pumas esté arriba en la tabla no significa nada.

“Esto es futbol, hay que jugar, enfrentar el partido y darle la seriedad y el respeto que merece. Más siendo un Clásico, que sabemos lo que significa. Tenemos que salir así a enfrentarlo, más allá de si ellos están bien o mal.

“Si fueran últimos, diría lo mismo; no importa, porque esto es un Clásico y se juega mucho más que tres puntos“.

Lamentó lesión de Malagón y opinó del regreso de Ochoa al Tri

Cota es voz autorizada para hablar de su compañero Luis Ángel Malagón y la ruptura del tendón de Aquiles que lo dejó fuera de la Copa del Mundo, así como del arco del Tricolor, tras el llamado de Guillermo Ochoa.

El portero fue parte de la Selección que participó en Qatar 2022, aunque no tuvo minutos.

“Quisiera que Ángel estuviera aquí, todos sabemos lo desafortunado que pasó. Y lo de Memo, está de más hablar de su trayectoria y experiencia. Me da gusto verlo de nuevo en la Selección.

“Todo jugador activo tiene las puertas abiertas; si mantienes tu nivel y le sumas la jerarquía que tiene Ochoa, bienvenido sea”.

“Me hubiera gustado que aquí estuviera Ángel (Malagón) por todo lo que se le venía”.-Rodolfo Cota, jugador América pic.twitter.com/LQ1dbaL1q1 — TVC Deportes (@TVCDeportes) March 20, 2026

América no podrá usar a Henry Martín ante Pumas

Por último, las Águilas no podrán contar con Henry Martín, quien está en la última parte de su recuperación tras un problema muscular. El titular apunta a ser el joven Patricio Salas.

Tampoco estará disponible Isaías Violante, quien sigue en rehabilitación por un desgarre, además de las bajas a largo plazo de Luis Ángel Malagón, Víctor Dávila y Dagoberto Espinoza.