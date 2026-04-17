Rodolfo Cota reacciona al fracaso en Concacaf y se anticipan bajas en América

El arquero es de los líderes que tiene el conjunto azulcrema y dio la cara tras la eliminación en Concacaf

André Jardine ya lo había adelantado que tras la sorpresiva eliminación de la Concacaf ante Nashville SC, iban a venir días muy pesados, oscuros y difíciles, que iban a poner en entredicho la continuidad de varios elementos en el equipo, incluido él.

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Vino primero el severo regaño del Patrón Emilio Azcárraga en Coapa a la mañana siguiente, porque era un objetivo muy claro y que públicamente el americanismo se encargó de mencionar varias veces.

Entonces, ante el desastre y el fracaso sucedidos, los líderes americanistas han salido a hablar de manera pública. El primero fue Henry Martín apenas al término del juego y ahora fue el veterano arquero Rodolfo Cota.

El portero, quien se ha convertido en el titular por la lesión de Luis Ángel Malagón, utilizó sus redes sociales para esgrimir un mea culpa tras la terrible eliminación americanista.

“Triste y avergonzado por no haber estado a la altura de la grandeza que este club y su enorme afición representan. Sin duda, les fallamos como equipo en un torneo que nos hacía mucha ilusión.

Seguiremos trabajando más fuertes y unidos. Gracias por el apoyo siempre americanistas”, publicó el guardameta en su Instagram.

Foto: Mexsport

Se vienen tiempos de cambio en el América

Faltan tres juegos de fase regular para las Águilas, en los que tienen que sumar lo más posible para asegurar su lugar en la Liguilla y ver para qué les alcanza. Pero en Coapa ya se anticipa una posible reestructuración, por lo que han comenzado los rumores de salidas.

Los primeros serían Israel Reyes, quien tendría ofertas de Italia, además de los uruguayos Sebastián Cáceres y Brian Rodríguez, quienes también podrían emigrar al Viejo Continente.

Por nivel, Cristian Borja no continuaría en el equipo, aunque tiene extensión de contrato. Mismo caso Raúl Zúñiga, quien no ha rendido como se esperaba en ataque. El juvenil Ralph Orquin también saldría tras no renovar contrato, mientras que Jonathan dos Santos apuntaría al retiro.