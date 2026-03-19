Rodrigo Pacheco avanza a Cuartos de Final del Challenger Morelos Open 2026 tras retiro de su rival

Rodrigo Pacheco sigue a paso firme en el Morelos Open 2026. Luego de vencer al cuarto sembrado Alexis Galarneau, ha librado los Octavos de Final gracias al retiro de Aryan Shah. Ahora, jugará los Cuartos de Final de este ATP Challenger 75 contra el estadounidense Michael Mmoh.

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El mexicano esta vez cumplió con el pronóstico, un tanto antes de lo presupuestado, ya que el indio abandonó el partido tras perder el primer set por contundente 6-1. Lo cierto es que entre el yucateco y el nacido en Bhuj, India, había una brecha de 111 lugares en el ranking de la ATP, al ser Pacheco Méndez 303 y Shah 414 del escalafón.

Con un Estadio Mextachange completamente volcado a su favor, el de Mérida, Yucatán, mostró su mejor versión y así pudo llevarse el triunfo en la primera manga gracias a cuatro aces y el mismo número de dobles faltas de su rival.

Además, Pacheco fue infalible con un 100% de efectividad en los puntos ganados en el primer servicio y un 83% en el segundo. Con tres de cuatro oportunidades de break aprovechadas, el mexicano fue monumental ante un rival generacional, al ser ambos categoría 2005.

Ahora, se enfrentará en la siguiente fase con Michael Mmoh, quien derrotó a su compatriota Stefan Kozlov. El tenista de 28 años es ranking 351, por lo que Rodrigo parte como favorito en este torneo, en el que ha sabido hacerse grande con la localía a su favor.