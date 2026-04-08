Rodrigo Pacheco debuta en México City Open 2026 con sólido triunfo sobre el tercer favorito Mackenzie McDonald

Rodrigo Pacheco ha tenido un debut perfecto en el México City Open 2026. La joven promesa del tenis mexicano sorprendió al tercer sembrado Mackenzie McDonald para sellar su boleto a los octavos de final de este ATP Challenger 125. Lo ha conseguido al ceder solo cuatro games en todo el partido. De esta manera, el yucateco de 20 años de edad confirmó su buen momento, luego de llegar hasta semifinales en San Luis Potosí.

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El de Mérida, Yucatán, jamás había enfrentado al estadounidense de 30 años de edad. Pero a pesar de la amplia experiencia en el tour de su rival en turno y de la incesante lluvia que atrasó por casi dos horas el encuentro, Pacheco Méndez demostró su capacidad con un rotundo triunfo en sets corridos por parciales de 6-2 y 6-2 en el Estadio Rafael Pelón Osuna del Deportivo Chapultepec.

Pacheco se apoyó en un 88% de efectividad en los puntos ganados en su primer servicio para dominar a McDonald. El yucateco sacó cinco aces y aprovechó cuatro de las 10 bolas de break que se creó a lo largo del juego para sellar su contundente victoria en apenas una hora con tres minutos de partido.

“El tenis es un deporte de día a día, un deporte de estar muy constante todos los días, de jugar un buen tenis, trabajar muy fuerte, el día de mañana buscar ser protagonista y seguir teniendo oportunidad de seguir avanzando”, dijo Rodrigo Pacheco al finalizar su compromiso.

Por otro lado, el también mexicano Alex Hernández se impuso por parciales de 7-5 y 6-4 al estadounidense Karl Poling, en un partido que estuvo cerca de complicarse para el local a pesar de ir 4-0 arriba en el segundo set. Mientras tanto, Alejandro Hayen no pudo mantener su racha ganadora tras ganar el torneo de clasificación con dos triunfos y en esta ocasión cayó frente al kazajo Beibit Zhukayev 1-6 y 6-4 en apenas una hora seis minutos de partido.