Rodrigo Pacheco sigue en picada: es eliminado en Cuartos de Final del Challenger Morelos Open 2026

Rodrigo Pacheco sigue sin poder consolidarse. Luego de su dramático desplome en el ranking ATP tras perder 100 puntos que no pudo defender en el Abierto Mexicano de Tenis, la mejor raqueta nacional se ha quedado corto en su intento por recuperarse de ese duro golpe. El yucateco perdió en Cuartos de Final del Challenger ATP75 Morelos Open 2026 ante Michael Mmoh y dejó ir una inmejorable oportunidad para recomponer el camino.

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Pacheco Méndez se dejó remontar tras haber ganado el primer set y terminó por perder el juego ante el estadounidense por parciales de 7-6(7), 2-6 y 2-6 para caer eliminado ante su gente en el Estadio Metaxchange. Ahora, el joven de 20 años tendrá que conformarse con solo 12 puntos para el ranking mundial, donde ahora mismo ocupa el lugar 303.

Rodri perdió contra un rival que, si bien es de mayor experiencia con 28 años, es el número 351 del planeta, cuando parecía que había encontrado el ritmo para por fin conquistar su primer título profesional en un Challenger, luego de eliminar en primera ronda al cuarto sembrado Alexis Galarneau y luego echar a Aryan Shah.

Pacheco comenzó de la mejor forma posible, con un prematuro quiebre para ponerse 2-0 arriba en el primer set, pero luego dejó escapar el break. Fue tal la paridad que ambos tenistas llevaron la manga hasta el tie-break, donde finalmente se impuso el azteca. Aunque a partir de ahí, se desplomó. De ganar seis juegos, solo consiguió cuatro más en las siguientes mangas para caer eliminado.

Mmoh se impuso a pesar de cometer 11 dobles faltas. Pero fue mucho más efectivo con seis bolas de break conseguidas de las 11 oportunidades que se generó, mientras que Pacheco solo pudo concretar dos de las 12 oportunidades de quiebre que tuvo. Por si fuera poco, Rodrigo solo consiguió el 50% de efectividad en el primer servicio y conectó 13 aces contra 17 de su oponente. Ahora, el estadounidense jugará Semifinales, mientras Rodrigo deberá volver a casa.