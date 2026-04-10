Rodrigo Pacheco y Alex Hernández avanzan a cuartos de final en México City Open 2026: ¡fiesta mexicana!

Rodrigo Pacheco Méndez y Alex Hernández se han colado entre los ocho mejores del México City Open 2026, gracias a sus exhibiciones de coraje y pundonor. Ahora, con sus sendas victorias sobre Bor Artnak y Juan Pablo Ficovich, respectivamente, habrá dos representantes del tenis nacional en los cuartos de final del ATP Challenger 125 Mexico City Open de la capital azteca.

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Rodrigo Pacheco Méndez venció en tres sets al esloveno Artnak por parciales de 6-4, 3-6 y 7-5 para avanzar a la siguiente ronda de este certamen de tierra batida. Por su parte, Alex Hernández sacó a relucir su mejor tenis en los momentos clave y logró una gran victoria sobre el sexto preclasificado del torneo también en un set definitorio con marcador final de 7-5, 4-6 y 6-4.

El público asistente al Estadio Rafael Pelón Osuna apoyó en todo momento a los mexicanos, lo que resultó en un factor determinante en momentos decisivos que terminó por inclinar la balanza a su favor, para sellar triunfos que han reivindicado al tenis nacional en su torneo de casa.

Rodrigo Pacheco🇲🇽 consiguió una nueva victoria en el Mexico City Open Presentado por Bx+ derrotando al Bor Artnak🇸🇮y avanzó a los cuartos de final



💯El tenista mexicano a llegado al menos a cuartos de final en todos los torneos Challenger del Swing mexicano #MCO2026 pic.twitter.com/k9xn9tfROw — México City Open (@mxcityopen) April 10, 2026

El de Mérida, Yucatán, tiró seis aces y se apoyó en el 75% de efectividad en los puntos ganados en el primer servicio, además de ser certero en el 50% de sus chances de break generadas con dos de cuatro quiebres consumados. Ahora, Rodri se medirá ante el francés Luka Pavlovic en cuartos de final, un reto duro, al ser el galo el séptimo sembrado.

El actual subcampeón de este evento, Luka Pavlovic, se impuso al estadounidense Aidan Mayo con parciales de 6-1, 3-6 y 7-6 más temprano. Por su parte, Hernández enfrentará en la siguiente ronda a Tibo Colson, quien derrotó 7-5 y 6-3 al cuarto favorito, el colombiano Nicolás Mejía, con el antecedente de ser un rival al que ya derrotó en la primera ronda del Morelos Open este año en cancha dura.

“Simplemente voy a jugar el partido de mañana y dar lo mejor, no sé si voy a ganar o voy a perder, yo siempre digo que el ganar es una ilusión y simplemente es entrar a la cancha, disfrutar el partido y dar lo mejor”, sentenció Hernández tras una tarde inolvidable en el Deportivo Chapultepec.