La alcaldesa de Cuauhtémoc afirmó que los ataques de la líder de Morena contra Mauricio Kuri buscan debilitar al estado y generar inseguridad

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, acusó a la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, de atacar al gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, con el objetivo de debilitar a la entidad y propiciar condiciones de inseguridad.

LEE ADEMÁS: IECM amplía plazo de registro para COPACO 2026 en CDMX

A través de un video que subió en sus redes sociales, Rojo de la Vega Piccolo sostuvo que la capital queretana es “la séptima ciudad más segura de México” y afirmó que el estado “se ha convertido en hogar de miles de familias que buscan un lugar donde la ley se cumpla, donde hay oportunidades y donde sus hijas e hijos pueden crecer en paz“.

Señaló que, a su consideración, la dirigente morenista “preferiría verlo destruido y tomado por el crimen organizado“, por lo que cuestionó los señalamientos dirigidos contra el mandatario estatal. “Por eso ataca al gobernador Mauricio Kuri, lo ataca por una propiedad que él siempre ha declarado de manera legal y transparente“.

La alcaldesa contrastó estos señalamientos con lo que calificó como omisiones dentro de Morena al afirmar que existe “silencio ante la propiedad por la que el Gobierno de Estados Unidos le quitó la visa a la gobernadora morenista”, en referencia a Marina del Pilar Ávila Olmeda, sobre la cual dijo que hay sospechas de haber sido adquirida con recursos de procedencia ilícita.

Rojo de la Vega aseguró que este caso sería “solo un ejemplo de los muchos vínculos de Morena con el crimen organizado” y acusó una “doble moral” por parte de la dirigencia del partido.

En su mensaje, también defendió los indicadores del estado de Querétaro, al señalar que es “líder nacional en certeza jurídica”, de acuerdo con el World Justice Project, y que mantiene niveles de transparencia sin observaciones de la Auditoría Superior de la Federación en más de mil auditorías. Añadió que cuenta con uno de los sistemas de transporte público más innovadores del país y que se ubica entre las entidades con mayor generación de empleo.

Indicó que empresas como Amazon y Microsoft han invertido en la entidad y sostuvo que la población “vive tranquila y trabaja cada día para estar mejor”.

La alcaldesa afirmó que Morena busca “entregar la plaza como lo han hecho en otros estados” y comparó condiciones de seguridad y gobernabilidad en distintas entidades gobernadas por ese partido.

“Quieren para el país la seguridad de Sinaloa, la tranquilidad de Tamaulipas, la transparencia de Tabasco y la seguridad para las mujeres de Zacatecas“, aseguró.

Por lo anterior, apuntó que las críticas de Morena a gobiernos de oposición responden a que “les duele que la gente compare y vea la diferencia”, y sostuvo que, mientras en Querétaro “la gente vive mejor”, en entidades gobernadas por ese partido “la ciudadanía es cada día más pobre”.