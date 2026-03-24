Romelu Lukaku decidió bajarse de la Fecha FIFA y no jugará con Bélgica

La Selección Belga señaló que el delantero optó por quedarse a entrenar para terminar de recuperarse de una lesión

Bélgica jugará contra la Selección Mexicana con otra ausencia. Aunado a las bajas de Leandro Trossard y Hans Vanaken, ahora se anunció la del delantero Romelu Lukaku.

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El atacante del Napoli de 32 años, pidió no ser parte de la gira en Estados Unidos, debido a que quiere optimizar su estado físico y quedarse a entrenar en este receso internacional.

“Romelu Lukaku no participará en los próximos partidos amistosos de los Diablos Rojos en Estados Unidos contra Estados Unidos y México.

“Romelu ha optado por centrarse en el entrenamiento para optimizar aún más su condición física. La KBVB respeta su decisión y le desea mucha suerte”, escribió la Selección Belga en X.

El delantero, que en su pasado ha jugado en equipos como Inter de Milán y Chelsea, sufrió una lesión en los isquiotibiales, que lo alejó algunas semanas de las canchas.

Entonces, antes de jugar con la Selección de Bélgica, Lukaku prefirió mejorar sus condiciones físicas y por ello declinó la convocatoria tras reportar con los Diablos Rojos.

Lukaku es una baja sensible para el equipo belga, ya que era uno de sus atacantes principales, aunado a la baja de Leandro Trossard del Arsenal.