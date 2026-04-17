La secretaria de Gobernación encabezó la conferencia matutina en Palacio Nacional en ausencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien viajó a Barcelona para participar en una cumbre internacional

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, encabezó la conferencia matutina en Palacio Nacional en ausencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien viajó a Barcelona para participar en una cumbre internacional y sostener reuniones con jefes de Estado.

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La funcionaria abrió la sesión informativa con el objetivo de dar continuidad al ejercicio de comunicación del gobierno federal. Señaló que la conferencia mantiene su propósito de informar sobre las acciones más relevantes de la administración pública.

Rosa Icela Rodríguez confirmó que la presidenta viajó la noche del jueves y llegará a Barcelona este viernes. Indicó que su participación se centrará en la cuarta Cumbre para la Defensa de la Democracia, convocada en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas.

La secretaria explicó que el gobierno federal notificó al Senado la salida de la titular del Ejecutivo del territorio nacional, conforme a lo establecido en la normativa vigente. El periodo del viaje comprende del 16 al 19 de abril.

Durante su estancia, la presidenta sostendrá reuniones bilaterales con el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, así como con otros jefes de Estado. El mensaje que llevará al encuentro se enfocará en la paz y en el principio de bienestar social.

La conferencia continuó con la participación de integrantes del gabinete, quienes presentaron avances en materia cultural y reformas legales relacionadas con el sector audiovisual y los derechos de autor.