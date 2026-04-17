La Secretaría de Gobernación evitó pronunciarse sobre la posible candidatura a la gubernatura de San Luis Potosí, al señalar que los temas electorales no corresponden a la conferencia matutina

La Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, rechazó abordar cuestionamientos sobre una posible candidatura a la gubernatura de San Luis Potosí durante la conferencia matutina. La titular de la dependencia señaló que los temas electorales no forman parte de la agenda de ese espacio informativo.

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A la pregunta directa sobre si irá a la candidatura por San Luis Potosí, la funcionaria indicó que cualquier definición sobre candidaturas corresponde a otras instancias, como los partidos políticos o las autoridades electorales. Subrayó que la conferencia se enfoca en informar sobre acciones de gobierno y no en procesos electorales en curso.

“Primero quiero decirle este claramente que los temas electorales pues no son de esta de esta tribuna y decirles que, en todo caso, bueno, el estará en otra instancia, cualquier decisión al respecto”, respondió.

Ante la insistencia de la pregunta, reiteró que no puede adelantar información ni emitir posicionamientos sobre aspiraciones políticas. Añadió que la separación entre funciones de gobierno y procesos electorales se mantiene como criterio institucional.

En los últimos días, legisladores de Morena anunciaron su intención de participar en los procesos internos para buscar candidaturas a gubernaturas. La senadora Andrea Chávez expresó su interés por contender en Chihuahua, mientras que Geraldine Ponce lo hizo para Nayarit. Ambos casos representan los primeros posicionamientos públicos dentro del partido.

El escenario electoral contempla la renovación de 17 gubernaturas, la totalidad de la Cámara de Diputados, 30 congresos locales, 2 mil 424 ayuntamientos y las 16 alcaldías de la Ciudad de México, además de su Congreso. Este volumen de cargos coloca a la elección de 2027 como uno de los procesos más amplios del país.