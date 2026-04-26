Roy López y el honor por sus raíces mexicanas que plasma con Arizona Cardinals: “Me llena de orgullo”

Roy López, jugador de los Arizona Cardinals, destaca su conexión con México, su trayectoria en la NFL y el crecimiento del equipo en la comunidad mexicana

Roy López pasó la mayor parte de su infancia en los emparrillados gracias a su papá. Durante más de tres décadas, el padre del ahora tacle defensivo ha entrenado a jóvenes latinos, convencido de que a través del deporte es como se pueden cambiar vidas. Con esa filosofía, el jugador de 28 años de edad fue que llegó hasta la NFL, donde es actualmente miembro de los Arizona Cardinals. Siempre sostenido por su familia y orgulloso de sus raíces mexicanas.

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Originario de Tempe, Arizona, López fue seleccionado en la sexta ronda del Draft 2021 por los Houston Texans, donde jugó tres temporadas. Luego fue transferido a los Cards, para después tener un fugaz paso por los Detroit Lions volver de nuevo a Arizona para esta temporada, como parte de la reconstrucción de la franquicia con Mike LaFleur como nuevo entrenador en jefe.

“Creo que ahora mismo, esto es real. Debemos desarrollar la base, conocer a los compañeros, conocer el esquema y cómo el entrenador quiere hacer las cosas. Es un placer estar en Arizona. Es muy divertido estar con estos chicos, es un gran grupo de chicos, veteranos, jóvenes. Estoy muy emocionado de conocer a esta clase de Draft. Esto va a ser genial”, dice López en exclusiva para OVACIONES durante su visita a la Ciudad de México para la Draft Party del equipo de la NFC Oeste.

“Es simplemente bajar los fundamentos, aprender a los compañeros, a los coaches, cómo quieren que se haga, porque es un nuevo equipo de coaches, es un nuevo equipo de fuerzas y simplemente ser capaz de construir estas relaciones, porque cuando llegas a la temporada, en los tiempos difíciles estás jugando con tus hermanos, estás jugando con tus mejores amigos y crear esas relaciones es algo que te mantiene aquí en el arte y no puedo esperar a verlo”, refuerza.

Jeremiyah Love fue el primer pick de los Cardinals en el Draft 2026 y será la punta de lanza para intentar afianzar su nuevo proyecto en la próxima temporada. Y aunque muchos pedían un defensivo como David Bailey o Arvell Reese, para López, el corredor egresado de Notre Dame Fighting Irish es perfecto para ser la pieza angular del equipo.

“Es un buen jugador, lo he visto en el colegial durante todos esos años y creo que es un buen pick-up para nuestro equipo. Es un buen jugador y estoy seguro de que es una persona aún mejor, no puedo esperar a verlos y llamarlos compañeros”, asegura.

Foto: Martín Avilés

Para Roy López, estar en México es reconectar con sus raíces y un motivo de orgullo, pues más allá de tratarse de solo un viaje para mantener la buena relación entre el equipo y sus fanáticos, es la posibilidad de conocer a fondo esa cultura que su familia le enseñó desde pequeño.

“Sí, esto es genial, poder estar aquí y estar frente a gente que está tan contenta. Hay tanta alegría, tanta risa. Conocer gente con el mismo nombre (en español) y todo eso, me llena de orgullo también. Mi familia está encantada, no pueden esperar a escuchar todas las historias. Esto es realmente un placer. Es mi primera vez en la Ciudad de México. Estoy esperando algo bueno, he oído que los tacos son increíbles y realmente conocer gente y sentir su amor por la NFL, su amor por los Cardinals y su aprecio por la gente y la comunidad ha sido genial hasta ahora, muy bienvenido, es muy divertido, lo aprecio”, comparte.

De acuerdo con los últimos datos arrojados por la NFL, los Cards son uno de los 20 clubes con más aficionados en el país. De hecho, han jugado en dos ocasiones —en 2005 y 2022— en el Estadio Azteca contra San Francisco 49ers. Es por eso que con visitas como la de Roy López, el equipo busca hacer cada vez más sólida su relación con México.

“Lo más importante es que el amor por los deportes creciendo, el amor por los Cardinals creciendo, porque es mutuo. Amamos el deporte. Todos amamos a los Cardinals. Estar aquí y celebrar a los Arizona Cardinals en el Draft, todo lo que está pasando en la comunidad aquí. Estoy muy contento de estar aquí. Todas las expectativas que tengo de estar aquí en la Ciudad de México, es un gran placer estar aquí”, finaliza.