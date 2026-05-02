Rubén Rocha Moya solicita licencia como gobernador de Sinaloa tras investigación de la FGR

Rubén Rocha Moya solicitó licencia temporal como gobernador de Sinaloa en medio de una investigación de la FGR y señalamientos en su contra

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, pidió licencia temporal a su cargo en medio de una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) y señalamientos en su contra.

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El mandatario aseguró que las acusaciones son falsas y afirmó que enfrentará el proceso legal correspondiente, al tiempo que señaló que su decisión busca facilitar las indagatorias sin interferencias desde el gobierno estatal.

La solicitud fue presentada ante el Congreso de Sinaloa, que deberá definir el procedimiento para cubrir la ausencia y designar a un gobernador interino.

El anuncio se da en un contexto de presión política y debate público sobre su gestión en la entidad.