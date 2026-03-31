Rudi García revela por qué Hirving Lozano salió del Napoli y advierte cambios ante México

Las vueltas que da la vida y el futbol. Rudi García, actual técnico de la Selección de Bélgica, rival de México este martes en el Soldier Field, tuvo a Hirving Lozano en el Napoli en 2023, justo cuando el Chucky salió de ese equipo y volvió al PSV.

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En conferencia de prensa en la previa del juego ante el Tri, reveló la razón por la cual el muñeco diabólico se fue del club después de haber salido Campeón.

“Tuve el placer de ser su entrenador en el Napoli. La salida del Chucky Lozano fue aparte, yo en realidad quería que se quedara con el equipo, porque era un jugador que marcaba muy bien, que daba pases a gol, tenía pases decisivos, aportaba mucho al equipo. La salida de él, del Napoli, tuvo que ver más con el equipo y la dirigencia, no conmigo.”

En la actualidad, Hirving está relegado del San Diego FC, luego de haberse peleado con su entrenador y si bien tiene vigente un súper contrato, está completamente apartado.

¿Por qué se fue Hirving Lozano del Napoli? 🤔



El técnico de Bélgica, Rudi García, niega que el futbolista mexicano se haya ido por indisciplina pic.twitter.com/y0s35xYkOp — Universal Deportes (@UnivDeportes) March 30, 2026

Muestra respeto por México pero cambiará a casi todo su equipo.

Sobre el encuentro de este martes, el estratega mostró respeto al combinado nacional y a Javier Aguirre, quien tiene muy buen nombre a nivel internacional.

Sin embargo, el técnico dijo que meterá prácticamente a un equipo completamente distinto ante el Tricolor, en relación a la goleada de 2-5 que le puso a Estados Unidos el sábado en Atlanta.

“Matz Sels será el portero titular. Y dos jugadores se mantendrán en la alineación inicial. Tenemos una plantilla amplia que quiero aprovechar al máximo durante esta pretemporada. Además, tenemos derecho a 10 sustituciones contra México, y las voy a realizar.

Le aviso al entrenador Javier Aguirre, que sólo van a iniciar dos o tres jugadores de los que comenzaron el juego contra Estados Unidos el sábado, para cuidar a todos los jugadores. Vamos a pedir que nos permitan hacer varios cambios, para terminar con un buen equipo“.