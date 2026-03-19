Rufo, dominio puro en el mano a mano con Borja en Valencia

VALENCIA.- La Plaza de Toros de Valencia fue escenario de la novena corrida de abono de la Feria de Fallas 2026, en una tarde en la que Borja Jiménez y Tomás Rufo se midieron a un encierro de Domingo Hernández, cuyos toros ofrecieron un comportamiento variado: hubo nobleza y opciones para el lucimiento, pero también complicaciones que exigieron oficio.

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Borja Jiménez dejó pasajes de buen toreo a lo largo de la tarde, destacando por su temple y forma de entender la lidia. Con su primero logró momentos de calidad, llevándolo con suavidad y buen trazo, aunque el fallo con la espada le quitó la posibilidad de tocar pelo. Ante el tercero, un toro con muchas teclas, el diestro se mostró dispuesto y entregado, sacando muletazos de mérito, pero nuevamente la espada le jugó en contra. Con el quinto, un toro venido a menos, volvió a mostrarse firme y con actitud, pero la falta de contundencia al matar le volvió a arrebatar el triunfo.

Tomás Rufo fue quien terminó por conectar más con el público. Desde su primero dejó claro su compromiso al recibirlo a portagayola. Construyó una faena basada en el temple y la ligazón, toreando con gusto y entendiendo bien los tiempos del toro; sin embargo, pese a la fuerte petición, la presidencia no concedió la oreja y todo quedó en vuelta al ruedo. Con el cuarto, Rufo cuajó una labor importante, con pases profundos al natural y buena estructura, que remató con una gran estocada, pero de nueva cuenta se le negó el premio, provocando el descontento de la afición.

Lejos de venirse abajo, Rufo salió con determinación al sexto, un toro complicado al que supo dominar con firmeza y cabeza. Le encontró la forma, lo metió en la muleta y terminó imponiéndose con autoridad. Tras una estocada certera, la presidencia concedió una oreja, aunque el público pidió con fuerza la segunda. El torero dio varias vueltas al ruedo, arropado por el reconocimiento de los tendidos.

En resumen, una tarde marcada por el buen toreo intermitente de Borja Jiménez y el peso artístico y la conexión con el público de Tomás Rufo, quien dejó lo más destacado del festejo, aunque con polémica por las decisiones de la autoridad.

Ficha del festejo: Valencia. Toros de Domingo Hernández para Borja Jiménez, silencio, silencio y silencio; Tomás Rufo, vuelta al ruedo tras petición, vuelta al ruedo tras fuerte petición y oreja con tres vueltas al ruedo.