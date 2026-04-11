¡Rugió La Fiera! León le ganó a un muy pobre Puebla y se metió en zona de Liguilla

Los Panzas Verdes llegaron a 19 puntos y se han recuperado luego de un complicado torneo; La Franja está cerca de quedar eliminada

Nacho Ambriz tuvo razón al hacerse a un lado del banquillo del León, al considerar que su continuidad podía perjudicar al equipo. A un mes de su salida y con la llegada de Javier Gandolfi, los Panzas Verdes han logrado meterse nuevamente a zona de Liguilla tras vencer 0-1 al Puebla en la Jornada 14 del Clausura 2026.

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El conjunto esmeralda llegó a 19 puntos y mantiene vivas sus aspiraciones de clasificar entre los ocho primeros lugares, en una pelea intensa por uno de los boletos a la Fiesta Grande.

Desde la llegada de Gandolfi, el equipo ha mostrado una mejoría notable, acumulando tres victorias consecutivas ante Atlético San Luis, Atlas y ahora Puebla, lo que le permitió pasar de 10 a 19 puntos en apenas tres jornadas.

El conjunto verdiblanco ha experimentado una reacción futbolística importante, pasando de estar prácticamente eliminado a convertirse nuevamente en un equipo competitivo dentro del torneo.

Por su parte, el Puebla volvió a mostrar limitaciones de plantel y rendimiento. Obligado a ganar para mantenerse con opciones de clasificación, el técnico Albert Espigares no logró aprovechar sus recursos y realizó modificaciones cuestionables, como la salida del delantero Emiliano Gómez, su jugador más determinante.

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Ismael Díaz de León no perdonó y aprovechó el regalo del arquero poblano.



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El único gol del partido llegó al minuto 72 por conducto de Ismael Díaz, quien aprovechó un rebote del portero tras un disparo de media distancia para empujar el balón dentro del área. La defensa poblana quedó completamente desordenada en la acción.

Para agravar la situación, Rodrigo Pachuca fue expulsado al minuto 85, dejando al Puebla con un hombre menos en el tramo final del encuentro.

La Franja no logró reaccionar y terminó cayendo sin generar peligro real, mientras que León consiguió tres puntos clave en su camino hacia la Liguilla del Clausura 2026.