Sabalenka vence a Himeno Sakatsume y comienza con pie derecho en Indian Wells

Chicago (EE.UU.), 6 mar (EFE).- La bielorrusa Aryna Sabalenka comenzó de la mejor manera este viernes el torneo de Indian Wells, al imponerse por 6-4 y 6-2 a la japonesa Himeno Sakatsume (n.136) en una hora y doce minutos.

Sabalenka, número uno del ránking mundial, volvió a competir por primera vez desde la final del Abierto de Australia perdida contra la kazaja Elena Rybakina.

La bielorrusa, dos veces finalista en el cemento californiano, pero todavía sin títulos en este torneo, disputó un partido muy sólido, en el que no concedió bola de rotura alguna a Sakatsume.

El de la pista central de Indian Wells fue el partido número 100 de Sabalenka como número uno del mundo, una marca que solo alcanzaron nueve jugadoras en la historia del tenis.

Sakatsume, por su parte, solo jugaba su sexto torneo en el circuito WTA.

Sabalenka será rival de la ganadora del partido entre la rumana Jaqueline Cristian (n.35) y la australiana Maya Joint (n.29). EFE