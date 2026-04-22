Said Logan Salazar, el heredero de Lupe Pintor que se inspira en Wolverine y Canelo Álvarez: “Quiero ser campeón del CMB”

Cada vez que Said Salazar sube al ring, le reza una oración a su abuelita para que lo proteja. Doña Soledad Pintor fue su guía y quien lo ayudó a alejarse de los vicios y la violencia que proliferan en su natal Nezahualcóyotl, Estado de México, donde el joven boxeador acompañaba a su papá a entrenar con tan solo 4 años de edad. Desde entonces quiso conquistar los grandes escenarios con sus puños, tal como hacía Wolverine con sus garras en las películas de X-Men que miraba junto a su padre por televisión.

TE PUEDE INTERESAR: MÉXICO 70: El primer Mundial como anfitrión; el partido del siglo y el 3er título de Brasil

Con 17 años, Logan —apodo que se ganó gracias a que de pequeño decía ser ese superhéroe de Marvel y es ahora su rúbrica en el pugilismo—es considerado actualmente como uno de los mayores prospectos juveniles y de más amplia proyección dentro del boxeo nacional, gracias a una sólida trayectoria amateur, que lo perfila como un destacado profesional a seguir en un futuro cada vez menos lejano.

“Me siento muy feliz. Estoy agradecido con todo mi equipo, con mi familia por apoyarme en lo que me gusta y, gracias a Dios, con toda la fortuna de que a esta edad vayamos super bien en esto del boxeo”, dice Logan en charla exclusiva con OVACIONES. “Yo lo entrené por mi papá, porque salía a correr para entrenar y yo lo acompañaba. Entrené como de los 4 a los 7 años y después, hace 3 años y medio regresé a entrenar. Desde que pisé el gimnasio, a la semana me subieron a pelear. Desde ahí nos dimos cuenta mi familia y yo que tenía un don”.

Foto: Omar Ortiz

Logan, un apodo que llegó desde pequeño y la revelación sobre Lupe Pintor que jamás creyó de su abuelita

Said Salazar Marín admiraba a tanto a Pedro Salazar de la O, que cuando se sentaban a mirar las películas de X-Men, el pequeño quiso convertirse en uno de superhéroes que su cautivaban a su papá con superpoderes. “Yo decía que era mi personaje favorito. Le pregunté porque yo sabía que se llamaba Wolverine, pero por su nombre de superhéroe y resulta que él se llama Logan. Entonces desde chico decía ‘yo soy Logan, yo soy Logan’ y creo que ahí se me quedó. Hoy en día todos me reconocen por ese apodo”.

Logan estuvo bajo el cuidado de su abuela durante mucho tiempo de su infancia. Ella le enseñó esos fuertes valores que hoy lo tienen en la antesala del profesionalismo. Pero, particularmente, fue Doña Soledad quien le reveló que ese talento boxístico se encontraba alojado en su ADN, al ser parientes de Guadalupe Pintor, quien fuera campeón de peso gallo y peso supergallo a finales de la década de los 70 y mediados de los 80.

“Ella me comentaba que su familiar es Lupe Pintor, un gran exponente del boxeo en México, un gran boxeador. Entonces ella me decía que yo le echara ganas, cuando entré a entrenar, mi abuelita, me dijo que le echara ganas, que yo lo traía en la sangre. Siempre ella fue como mamá, ella me cuidaba de chico y entonces siempre intenté tenerla orgullosa desde que gané mi primer cinturón, ella fue la primera que yo compartí esa felicidad y ella siempre me decía que yo le echara ganas”, recuerda Salazar. Pero aunque comparte genes con con el Grillo de Cuajimalpa, no cree tener su estilo arriba de los ensogados.

“Siento que no. Como tal no compaginamos el mismo estilo de boxeo pero sí he tenido la oportunidad de hablar con Lupe Pintor y me dijo que de hecho sí. Yo cuando estaba chico como que no le creía a mi abuelita. Después de un Martes de Café, tuve la oportunidad de platicar con Lupe Pintor y me comentó que sí, que es de la familia de mi abuelita y me dijo que no alcancé a tener Pintor en mi nombre. Estuvimos platicando un rato, compartió algunas experiencias que él me estuvo contando de su carrera boxística”, asegura.

Foto: Omar Ortiz

Ser como Canelo Álvarez, un sueño para Said Salazar a pesar de la adversidad

En 32 peleas, Logan acumula una imponente foja de 30 victorias y solo dos derrotas, además de ser tricampeón del Consejo Mundial de Boxeo Amateur (CMBA). En el corto plazo, buscará elevar ese récord para este mismo año —o más tardar, inicios del 2027— poder dar el salto definitivo al profesionalismo. Con sus guantes Winning con un Wolverine dibujado junto a su inseparable apodo.

“Siento que todos los que estamos en el boxeo tenemos la ilusión o el sueño de llegar lejos. Llegar a ser como Canelo (Álvarez) sería muy difícil, pero si Dios quiere y si tengo la oportunidad, a mí me encantaría ser un boxeador así y le echaría ganas para llegar a ser alguien así. Tenemos toda la esperanza y con la bendición de Dios y de mi abuelita que en paz descanse, llegaremos a ser así”, afirma.

Pero a pesar de su corta edad y la efervescente fama que ha adquirido en el pugilismo, la vida no ha sido sencilla para Logan. Arriba del ring ha sufrido incontables golpes por todo su cuerpo, pero ninguno ha sido tan fuerte como el que golpeó en su corazón al enterarse de la muerte de su abuelita.

“Siento que lo más difícil que he pasado en mi carrera, fue la pérdida de mi abuelita. Fue un bajón muy fuerte, era un apoyo muy grande en mi carrera. Yo hablaba con ella sobre el boxeo. Ella me decía que le echara ganas y perder a alguien tan importante en mi vida, fue un golpe muy duro que sí, me viene para abajo sentimentalmente. No estaba bien, pero gracias a Dios ya ahorita estamos mejor, psicológicamente y emocionalmente estamos bien y entonces ya ahorita estamos echando ganas y todo lo que voy a hacer y lo que he hecho es para ella”, comparte.

Además de esa dolorosa pérdida, Said Salazar ha tenido que salir adelante en medio del desalentador panorama que impera en el municipio de Nezahualcóyotl, donde, a pesar de registrarse reducciones en delitos de alto impacto, como el robo de vehículos con un 53.6% a principios de 2026, la percepción de inseguridad sigue siendo alta, al afectar al 61.9% de la población adulta a finales de 2025, con delitos predominantes como robo, violencia familiar y asaltos en transporte público.

“Es que hay de todo. Estamos en un lugar (Neza), yo vivo en un lugar en el que los vicios, las fiestas, todo eso, están a la mano. Sí estás expuesto a todo eso, y la mayoría de mis amigos sí, me dicen, ‘vamos a esta fiesta’, pero cuando estoy en una preparación, no salgo. Tal vez a lo máximo que salgo es a jugar frontón con ellos un rato y así”, comenta Logan, quien presume a la vez su destreza en el frontón, al haber sido subcampeón en un torneo local. “Tal vez no fui primero como en el boxeo, pero le echamos ganas”, bromea.

Foto: Omar Ortiz

El sueño de ser campeón del CMB, al ritmo de 50 Cent

Como buen adolescente, aunque las fiestas, el alcohol y los excesos los ha dejado de lado para dedicarse al deporte, la música juega un papel importante en su vida. Y si bien su playlist tiene todo tipo de música, desde reggaeton, hasta salsa y reggae, 50 Cent es el artista que más lo inspira, ya que, como él, emergió de entre la adversidad para convertirse en un icono.

“Escucho de todo, pero algo que me motiva mucho, que igual desde chiquito lo escuchaba, es 50 Cent, es un rapero estadounidense. Y sí, escucho ese, porque toda la historia que él tuvo, como que digo, ‘si él puede, ¿por qué yo no voy a poder?’, por cómo lo balancearon antes de eso, tuvo la suerte y salió con vida. De ahí, para el frente, le echó ganas y se hizo una leyenda en el rap estadounidense”, dice Logan, quien se mira en el espejo de Curtis James Jackson III para emular su éxito, pero en los cuadriláteros.

“Me mantendría tranquilo el ser campeón del mundo, pero del Consejo Mundial de Boxeo, porque ahorita conocí el boxeo, conocí el CMB y siento que ha estado cambiando mi vida. Porque si no hubiera tomado el lado del deporte, tal vez, estuviera en la calle, estuviera de vago, no sé cómo explicarlo. Pero gracias a Dios estamos aquí, y ya a mí me mantendría tranquilo ser campeón del CMB”, finaliza.