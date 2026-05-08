Lo que aún está sujeto a revisión es la fecha de regreso, que inicialmente se había planteado para el 17 de agosto, aclaró el secretario de Educación

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, reiteró que el fin del próximo ciclo escolar será el 5 de junio, debido a las altas temperaturas que se registran en todo el país y el Mundial 2026, pero podría revisarse la fecha de regreso.

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Explicó que la propuesta que se planteó con los secretarios de educación de todo el país es que los alumnos regresen a las escuelas el 17 de agosto, pero se analizará si se mantiene esa fecha o cuál será la fecha final.

Agregó que la mayoría de los maestros está de acuerdo con esta propuesta, pero se escucharán a todos los sectores, para tratar de apoyar a las escuelas y los alumnos y que no haya rezago educativo.

Cuestionado sobre si es definitivo que el 5 de junio saldrán los alumnos de vacaciones, aclaró que eso sí es un hecho e insistió en que lo que se revisará es el regreso a clases, que se analizará, aunque aclaró que la fecha programada originalmente es para el 17 de agosto, aunque en la modificación del calendario aparece el 31 de agosto como fecha para el inicio del próximo ciclo escolar.

“Vamos a salir el 5, porque hay muchos estados que tienen altas temperaturas y también está el tema del Mundial. Entonces, salimos el 5; los maestros salen el 12 por las labores administrativas“, refrendó.

Entrevistado luego de participar en la Clase Nacional de Matemáticas Aprendizaje que se vive, realizada en Hermosillo, Sonora, insistió en que las vacaciones para alumnos iniciarán el 5 de junio y para los docentes el 12 de junio.

Afirmó además que buscan evitar afectaciones tanto para los maestros como para el cumplimiento de los planes de estudio y por ello está en revisión el tema.

Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum afirmara que el calendario escolar todavía no estaba definido, subrayando que se trataba de una propuesta en análisis, el titular de la SEP dejó en claro que lo que está en la mesa de la discusión pero no el inicio del receso.