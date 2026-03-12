El senador de Morena afirmó que el rechazo a la reforma electoral no fue un fracaso para la presidenta Claudia Sheinbaum, sino que evidenció quiénes no respaldaron la iniciativa

El senador de Morena, Félix Salgado Macedonio, advirtió que los legisladores que voten en contra de la reforma electoral pasarán al “muro de la traición”, al considerar que rechazar los cambios significaría dar marcha atrás al proyecto de transformación impulsado por el oficialismo.

Al ser cuestionado sobre si los partidos Verde Ecologista de México y del Trabajo podrían ser considerados “traidores” por votar en contra, señaló que el calificativo aplicaría para cualquier fuerza política que rechace la propuesta, por lo que insistió en que “van a pasar al muro de la traición los que voten en contra”.

Sobre la posibilidad de que el rechazo a la reforma político-electoral se interprete como un fracaso para la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el legislador sostuvo que no sería así, pues la votación únicamente permitiría identificar a quienes no acompañen los cambios planteados.

Salgado Macedonio defendió el contenido de la iniciativa y señaló que uno de sus objetivos es reducir el gasto público destinado a los partidos políticos y modificar el sistema de representación legislativa, particularmente las listas plurinominales, que, afirmó, representan un exceso dentro del Congreso.

“¿Quién quiere una lista de plurinominales de 200 en una Cámara compuesta por 500?”, cuestionó al sostener que ese esquema no responde a una verdadera proporcionalidad.

Asimismo, afirmó que existen legisladores que han llegado al Congreso sin haber ganado una elección directa. “Hay plurinominales que nunca en su vida han ganado una elección, ni una”, señaló.

El senador reiteró su respaldo al proyecto y aseguró que Morena debe mantenerse firme en la defensa de la reforma. “No, jamás, jamás, yo soy de Morena. Yo soy de Guerrero donde la patria es primero“.