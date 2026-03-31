Salud redefine compra de medicamentos con criterios clínicos

Se eliminarán fármacos de baja eficacia y se priorizarán tratamientos con evidencia científica, en un rediseño que reduce el catálogo nacional y busca mejorar resultados médicos y uso del presupuesto

El gobierno federal avanzó en una transformación del sistema de abasto de medicamentos, con un enfoque centrado en la eficacia clínica, al priorizar tratamientos más seguros y actualizados, informó el secretario de Salud, David Kershenobich.

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El funcionario explicó que esta estrategia forma parte de los Protocolos Nacionales de Atención Médica, cuyo objetivo es homologar la atención en todo el país mediante criterios técnicos que definan qué medicamentos usar en cada padecimiento.

La modernización de la compra pública es el eje central del rediseño, al sustituir la lógica de acumulación por un modelo basado en evidencia científica, donde el Estado adquiere solo tratamientos con mejores resultados clínicos.

Indicó que el proceso derivó de una revisión técnica con el sector salud y el Consejo de Salubridad General, donde se identificó que parte del catálogo actual puede sustituirse por alternativas más eficaces.

El análisis determinó que 21% de los medicamentos en atención primaria, 41% en hospitales y 9% en pediatría pueden ajustarse o sustituirse por mejores opciones.

Como resultado, el catálogo nacional de medicamentos se reducirá de 2753 a 1929 claves, eliminando fármacos para concentrar recursos en tratamientos con valor clínico comprobado.

El sistema adoptó la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, que distingue entre medicamentos esenciales, complementarios y no esenciales, para definir prioridades de compra y disponibilidad.

Kershenobich señaló que los medicamentos esenciales estarán disponibles en todo momento, mientras que los complementarios se usarán en casos específicos y los no esenciales serán sustituidos progresivamente.

El rediseño busca fortalecer la atención médica, mejorar resultados en hospitales y reducir el riesgo de desabasto, al simplificar el catálogo y alinear compras con criterios técnicos.

El secretario subrayó que el modelo será dinámico, con revisiones anuales para incorporar avances científicos y ajustar los tratamientos disponibles.