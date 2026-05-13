San Antonio Spurs vapulean a Minnesota Timberwolves en épico regreso de Victor Wembanyama

Victor Wembanyama lideró el triunfo de San Antonio Spurs sobre Minnesota Timberwolves en los NBA Playoffs 2026, colocándose a una victoria de las Finales del Oeste

Victor Wembanyama tenía una insaciable sed de venganza y marcó la pauta desde el principio del juego para jamás volver a mirar atrás. Después de que el francés fuera expulsado del cuarto partido por lanzar un codazo, tuvo un regreso triunfal en los NBA Playoffs 2026 con los San Antonio Spurs para vencer por paliza a los Minnesota Timberwolves en el Frost Bank Center.

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San Antonio se impuso por casi 30 puntos en el quinto partido de la serie con marcador de 126-97 el martes por la noche. Ahora, los Spurs se ponen 3-2 arriba en las semifinales de la Conferencia Oeste. El ganador de la serie se enfrentará al Oklahoma City Thunder en la final.

Wemby marcó un doble-doble al sumar 27 puntos, 17 rebotes y cinco asistencias para dejar a los Spurs a una victoria de sus primeras finales del Oeste en nueve años. Stephon Castle aportó 17 unidades, seis asistencias y cuatro rebotes; De’Aaron Fox 18 puntos y cinco asistencias, mientras Keldon Johnson encestó 21 unidades para abonar con su aporte en una actuación equilibrada.

Anthony Edwards anotó 20 puntos y poco pudo hacer para evitar la derrota de los Wolves en una noche en que la noticia más destacada fue el regreso de Wembanyama, tras su expulsión en la primera mitad del cuarto partido por golpear con el codo la barbilla de Naz Reid. La NBA decidió no suspenderlo para el quinto partido, lo que marcó una gran diferencia desde el principio.

El galo anotó 18 puntos solo en el primer cuarto y luego selló un doble-doble antes del descanso. Su capacidad anotadora en la pintura fue imparable para los Timberwolves, pero además combinó varios triples con una impresionante puntería fuera de la zona, convirtiéndose en una pesadilla para sus rivales.

El resultado fue una ventaja de 12 puntos al descanso para San Antonio, con Fox penetrando en la zona y Johnson aportando un impulso ofensivo inmediato desde el banquillo. Minnesota no logró generar ofensiva instantánea, con Wemby protegiendo el aro y mostrando una inconsistencia en los tiros exteriores durante un segundo cuarto de 17 puntos. Sin embargo, los visitantes tomaron impulso y empataron el partido con una racha de 14-2 al comienzo del tercer cuarto, con Edwards, McDaniels y Dosunmu liderando el ataque.

Pero ese repunte solo sirvió para espabilar a los Spurs, que dominaron el resto del tercer cuarto, con Johnson con un bloqueo imponente sobre Rudy Gobert, Castle realizando un mate y tomando el control de la ofensiva durante un tramo, y con dobles marcajes defensivos para quitarle el balón de las manos a Edwards.

Si a esto se le suma que Wembanyama siguió siendo dominante los rebotes, San Antonio logró una ventaja contundente de 18 puntos al comienzo del último cuarto. Ese último cuarto fue prácticamente un trámite, ya que los Spurs sellaron su victoria y ganaron impulso de cara al sexto partido del viernes en Minnesota. Ahora, San Antonio puede cerrar la serie de segunda ronda con una victoria en el sexto partido el viernes en Minnesota.