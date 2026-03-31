San Francisco 49ers ya tienen rival para el regreso de NFL a México con Miami Dolphins como el elegido

Los Miami Dolphins han sido elegidos para enfrentar a los San Francisco 49ers en el histórico regreso de la NFL a México. A falta de confirmación oficial, el equipo de Florida será el rival de los Niners para el sexto partido de temporada regular en la Ciudad de México y el primero desde el 21

Los Miami Dolphins han sido elegidos para enfrentar a los San Francisco 49ers en el histórico regreso de la NFL a México. A falta de confirmación oficial, el equipo de Florida será el rival de los Niners para el sexto partido de temporada regular en la Ciudad de México y el primero desde el 21 de noviembre de 2022, cuando los 49ers vencieron a los Arizona Cardinals en el Estadio Azteca.

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Será el tercer juego de los 49ers en México y el primer partido oficial de los Dolphins en el país. Con 40 millones de aficionados en México, la NFL eligió a estas franquicias por su gran base de seguidores, además del regreso tras la remodelación del ahora llamado Estadio Banorte.

Han pasado 29 años desde la última vez que los Dolphins jugaron en la Ciudad de México (1997, pretemporada ante Denver Broncos). Ahora será un juego oficial de temporada regular.

Fuentes confirmaron que el duelo se jugaría con fecha tentativa del 22 de noviembre, marcando la primera vez que Miami disputa un partido oficial en México.

El anuncio encaja con el calendario de la NFL para juegos internacionales 2026, donde los 49ers eran el único rival visitante de Miami sin sede asignada, abriendo la puerta para que el partido se realice fuera de Estados Unidos.

México era la opción lógica: Dolphins y 49ers tienen derechos de marketing en el país, y forman parte de los equipos autorizados por la liga para promocionarse en territorio mexicano.

Para los 49ers, este sería su segundo juego internacional de la temporada, mientras que el duelo ante Miami encaja en el formato del “juego número 17” del calendario de la NFL.

Más allá de lo deportivo, el partido representa un evento de alto valor simbólico para México, que ha demostrado ser una sede clave y apasionada para la NFL.

Los Dolphins sumarán así su séptimo partido internacional (Londres, Alemania y ahora México), reforzando su identidad global dentro de la liga.

Para la Ciudad de México, el regreso de la NFL al Coloso de Santa Úrsula será nuevamente una fiesta, mientras que para Miami será la oportunidad de reconectar con su afición mexicana tras casi tres décadas.

Con la posible expansión futura a 18 partidos de temporada regular, el actual formato podría cambiar, pero por ahora, el duelo entre Dolphins y 49ers en México apunta a ser uno de los eventos más importantes del calendario NFL internacional.