San Isidro cuelga ya seis “No hay billetes” a un mes de su comienzo

A un mes del inicio de la Feria de San Isidro 2026, el ciclo ha registrado ya tres carteles de “No hay billetes” adicionales, alcanzando un total de seis tardes agotadas, lo que refleja la alta demanda del público por el serial taurino más importante del mundo.

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Los nuevos llenos se suman a los ya anunciados del 22 y 28 de mayo y del 14 de junio, consolidando una programación de gran expectación desde su arranque. Entre las fechas más destacadas figura la inauguración del ciclo el 8 de mayo, con Talavante, Juan Ortega y la confirmación de Tristán Barroso, lidiando toros de Núñez del Cuvillo.

También destaca la corrida del 21 de mayo, con Manzanares, Juan Ortega y Pablo Aguado, así como la del 29 de mayo, con Morenito de Aranda, Talavante y Aguado, ambas consideradas de gran atractivo dentro del ciclo.

La fuerte demanda de entradas también se extiende a otras fechas clave, como el 9 de mayo, con toros de La Quinta, el 4 de junio, con Emilio de Justo, Borja Jiménez y Víctor Hernández, así como las corridas del 5 y 6 de junio, con hierros de Juan Pedro Domecq y Victorino Martín.

Asimismo, las dos corridas de rejones programadas para el 23 y 30 de mayo generan gran expectación, con la presencia estelar de Diego Ventura, máxima figura del rejoneo, como principal protagonista del ciclo.