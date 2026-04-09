San Isidro ya late en las calles de Madrid

La Feria de San Isidro en Madrid reúne a las máximas figuras del toreo del 8 de mayo al 7 de junio

La Feria de San Isidro ya se respira en las calles de Madrid. La estación de Príncipe Pío es uno de los principales escenarios elegidos para mostrar la imagen de la feria y su claim, “El corazón del toreo”, luciendo hermosa con las máximas figuras del toreo que estarán presentes en este ciclo: Roca Rey, a la cabeza de la campaña, junto a varios de los grandes protagonistas del serial.

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También se han podido ver lucir espléndidos los quioscos de lugares significativos como Gran Vía, Cibeles, Colón, Princesa, Serrano o Nuevos Ministerios, así como diferentes líneas de autobús que exhiben en movimiento la gran feria.

Otros emplazamientos emblemáticos, que ya están presentes y se seguirán viendo en los próximos días, junto a una campaña en radio, prensa escrita y redes sociales, completan el ya habitual despliegue publicitario de Plaza 1 para llevar la tauromaquia y la Feria de San Isidro a todos los rincones.

La Feria de San Isidro arrancará en un mes, el viernes 8 de mayo, y se prolongará hasta el 7 de junio, día de la Corrida In Memoriam de Ignacio Sánchez Mejías, con Borja Jiménez como protagonista en solitario. El domingo 14 de junio será el turno de la Corrida de Beneficencia, con un cartel de máximo relumbrón para el que ya se ha colgado el cartel de “No hay billetes”.