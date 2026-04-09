San Luis Potosí anuncia corrida de toros en El Paseo

San Luis Potosí.— La empresa Monumental El Paseo anunció la realización de un festejo taurino programado para el próximo viernes 8 de mayo de 2026 a las 20 horas, en la tradicional plaza ubicada en la capital potosina.

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El cartel estará conformado por los matadores Diego Silveti, Diego San Román, Marco Pérez y Teófilo Gómez, quienes integran una combinación que reúne experiencia y juventud dentro del escalafón taurino nacional.

De acuerdo con la información difundida, los boletos estarán disponibles a través de la plataforma Superboletos, así como en los canales habituales de venta de la plaza. Asimismo, se contempla un descuento del 50 por ciento para niños menores de 12 años, quienes deberán ingresar acompañados de un adulto responsable.

El anuncio se presenta con una imagen alusiva a la tauromaquia, destacando la figura estilizada de un torero en pleno lance, en una composición de colores cálidos que remiten a la tradición y estética del espectáculo taurino.