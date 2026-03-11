San Miguel de Allende anuncia corrida de toros para el Sábado de Gloria

La tradición taurina regresa a San Miguel de Allende con una corrida de toros el sábado 4 de abril de 2026 en la Plaza de Toros Oriente

La tradición taurina volverá a hacerse presente en la ciudad de San Miguel de Allende durante la Semana Santa. El próximo sábado 4 de abril de 2026, se celebrará una corrida de toros tradicional en la Plaza de Toros Oriente, programada para iniciar a las 5 de la tarde.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Se rompió el tendón de Aquiles! Malagón quedó fuera de la Copa del Mundo 2026

El cartel estará conformado por tres reconocidos matadores del escalafón nacional: Arturo Saldívar, Sergio Flores y Juan Pedro Llaguno, quienes lidiarán seis toros de la ganadería Los Cues. El evento se llevará a cabo en el Sábado de Gloria, día en que la ciudad vive una intensa actividad durante las celebraciones de Semana Santa.

De acuerdo con la información difundida por los organizadores, la venta de boletos comenzará a partir del 25 de marzo en el Hotel La Morada, ubicado en el centro de la ciudad. Asimismo, el día del evento las entradas podrán adquirirse en las taquillas de la plaza, a partir de las 12 del día. El precio de los boletos partirá desde los 500 pesos, según lo anunciado en la promoción del festejo.