Durante la pandemia por Covid-19 estaban vigentes cláusulas que dificultó que otros proveedores ingresaran al mercado

Cancún, Quintana Roo.- La Comisión Nacional Antimonopolio sancionó con una multa de casi 800 millones de pesos a Praxair y a dos empresas de Grupo Infra, por incluir cláusulas de exclusividad en sus contratos de abastecimiento de oxígeno medicinal a clínicas y hospitales del sector privado.

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Dichas cláusulas, que estaban vigentes durante la pandemia por Covid-19, impedían a sus clientes acudir a otros proveedores, lo que dificultó que otros proveedores entraran al mercado o crecieran.

Pero también, esto provocó que clínicas y hospitales no pudieran acceder a mejores condiciones para adquirir oxígeno medicinal.

Cabe recordar que Grupo Infra y Praxair proveen oxígeno medicinal a clínicas y hospitales, y son de los proveedores más relevantes en diversas regiones del país.

La Comisión señaló que los citados contratos contemplaban además la renovación automática e incluían penalizaciones por terminación anticipada.

“Estas condiciones restrictivas aplicaban a todos los hospitales actuales y futuros de sus clientes”.

Observó que las restricciones aplicaron al menos de 2010 a 2023, lo cual implica que estuvieron vigentes incluso durante la pandemia.

La conducta, afirmó la Comisión Antimonopolios, afectó directamente a clínicas y hospitales en diversas regiones del país, así como a todos los pacientes que requerían oxígeno medicinal como parte de su tratamiento en dichos establecimientos.

De ahí que se decidió imponer una multa de 723 millones de pesos a Grupo INFRA, así como de 68 millones de pesos a Praxair.

En tanto, en los mercados en los que se cometió la práctica, les ordenó no aplicar las cláusulas de exclusividad que se encuentran en sus contratos vigentes, así como tampoco aplicar sanciones por su incumplimiento.

Además, no incluir en contratos futuros cláusulas de exclusividad y renovación automática; deben nombrar a un oficial de cumplimiento y un auditor independiente que aseguren la correcta implementación de estas medidas correctivas, y supervisen el cumplimiento de las leyes de competencia en todas las operaciones de las empresas.

El oxígeno medicinal es un recurso vital para pacientes con problemas respiratorios, es un medicamento cuya disponibilidad y calidad puede ser determinante para asegurar una atención efectiva y segura.

La CNA dijo reconocer al sector salud como una prioridad y, por ello, mantendrá una vigilancia permanente tanto de las condiciones de competencia como de las empresas que participan en él, para asegurar su correcto funcionamiento en beneficio de los pacientes.

Y puntualizó que las empresas o personas afectadas podrán interponer las acciones judiciales correspondientes ante los tribunales especializados en la materia.