Sanciones y control a farmacéuticas buscan asegurar abasto de medicamentos

El gobierno aplicó sanciones a empresas incumplidas y diseñó un nuevo sistema de compras con filtros de cumplimiento, planeación anticipada y fomento a la producción nacional para garantizar el suministro

El subsecretario de Salud, Eduardo Clark, informó que el gobierno federal activó sanciones contra farmacéuticas que incumplieron contratos, como parte de una estrategia para fortalecer el abasto de medicamentos en el sistema público.

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Detalló que la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, en coordinación con el IMSS y el ISSSTE, notificó los incumplimientos para proceder a la rescisión de contratos y, en casos graves, la inhabilitación de empresas con irregularidades.

El funcionario explicó que el gobierno avanzó en la planeación anticipada de compras para 2027 y 2028, con el objetivo de evitar desabasto y garantizar el suministro, priorizando a proveedores con alto nivel de cumplimiento.

Clark señaló que se implementó un sistema público de monitoreo del desempeño de farmacéuticas, obligando a las empresas a presentar constancias de cumplimiento para participar en futuras licitaciones, bajo un esquema de transparencia y rendición de cuentas.

El subsecretario indicó que esta política se complementa con incentivos a empresas nacionales y extranjeras para invertir en México, con el fin de aumentar la producción local de medicamentos, reducir la dependencia de importaciones y impulsar empleo e innovación tecnológica.