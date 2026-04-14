Sandra Cuevas quiere subir al ring, ¿contra C4 Jiménez? “Nos damos en la madre”

Sandra Cuevas expresa su interés por subirse al ring en una pelea de exhibición y promover el boxeo como proyecto social

Sandra Cuevas no ve mal que figuras de la farándula suban al ring para protagonizar funciones de boxeo como ha ocurrido recientemente con La Velada del Año, Supernova Strikers o Ring Royale. Al contrario. A la ex alcaldesa de Cuauhtémoc le gustaría participar en un combate de exhibición y, más concretamente, contra un hombre en particular.

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Sin decir nombres, la política y empresaria no rehuye al reto de ponerse los guantes y pelear como parte de una cartelera entre personajes famosos como las que cada vez cobran más interés entre el público.

“¿A mí me gustaría? Sí, sí me gustaría. Fíjense que a mí me gustaría, pero que me pongan un hombre al que le traigo ganas. Que me pongan con él y sí, sí me ponía yo los guantes y ya como nos toque”, respondió Cuevas a pregunta expresa de OVACIONES. Y aunque optó por no mencionarlo, dejó entrever que se trata de Carlos Jiménez.

El C4 dio cobertura de un accidente fatal durante una mega rodada de motocicletas organizada por la exalcaldesa en septiembre de 2025. Cuevas lo acusó de difamación, acoso y daño a su imagen pública, además de vincularlo con presuntos pagos recibidos por parte de terceros para atacarla mediáticamente.

“Ya lo conocen, ya lo conocen. Uno que está ahí, moleste y moleste, que me lo pongan y nos damos en la madre solos. Así, solo, solo, solos. Él y yo, nada más que me pongan los guantes, nada de que te digo, que me dices y te la miento, me la mientas, no. Nos ponemos los guantes y que gane el mejor”, continuó.

#EXCLUSIVA "!QUE NOS PONGAN LOS GUANTES Y NOS DAMOS EN LA M*DRE". 🥊



Sandra Cuevas le manda un claro mensaje al C4 Jiménez.



La empresaria y ex alcaldesa de la Cuauhtémoc quiere entrarle al #Supernova contra el reportero de nota roja.



¿Qué le respondes a @SandraCuevas_,… pic.twitter.com/kR4qUWUaR0 — Ovaciones (@ovaciones) April 14, 2026

Para la miembro de Movimiento Ciudadano, lo cierto es que estas funciones deben ser tomadas con cautela debido a las implicaciones de la práctica de un deporte de contacto como el boxeo. Sin embargo, ve con buenos ojos estas nuevas tendencias, pues acercan a la gente a la actividad física.

“Bueno, me parece que hay que tener mucho respeto por la gente que se prepara de todos años, es una disciplina. Sin embargo, este tipo de realities lo que provoca es que te inspira. Entonces, ya pasas de estar en un momento de fama a decir, ahora me quiero disciplinar y quiero ser muy buena boxeando o muy bueno boxeando”, afirmó.

Sandra Xantall Cuevas Nieves estuvo presente en el Martes de Café del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), donde se le vio platicando e intercambiando teléfonos con el presidente del organismo Mauricio Sulaimán, con el objetivo de sumar fuerzas para incentivar el pugilismo entre las juventudes.

“Dentro de todas las actividades que estamos haciendo y de la fundación de mi empresa desde hace un año, Sandra Cuevas Diamond Group, tenemos el objetivo de montar ya un gimnasio, en donde todos los chavos que tengan disciplina, orden, que estudien y quieran ser boxeadores, van a poder ir becados, totalmente patrocinados por el WBC y por Sandra Cuevas Diamond Group”, comentó.

“El objetivo es sacar a gente de la calle o enfocarlo en el deporte. Cuando tú lleves acciones deportivas, los chavos que están en las calles o en adicciones pueden cambiar el chip. Yo los saco de las drogas y los pongo a boxear, entrenar y poner el nombre de México en lo más alto”, agregó.

Nacida el 25 de mayo de 1986, Cuevas es originaria del barrio de Coltongo, en la alcaldía Azcapotzalco, aunque parte de su vida la pasó en Tepito, cuna del boxeo en la capital, razón por la que se dice amante de este deporte.

“Pues me encanta. Imagínense, crecimos en Tepito, crecimos también en el barrio de Coltongo, allá se da mucho el boxeo. Además, cuando fui alcaldesa de Cuauhtémoc impulsamos muchísimo el deporte. Tan solo en el barrio Bravo de Tepito, el deportivo Morelos se habilitó para que los chavos practicaran boxeo”, finalizó.