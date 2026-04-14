“Si te portas bien, no te debería de dar miedo“, aseveró el director general de Santander México, Felipe García Ascencio, ante la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que confirmó las facultades a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para bloquear cuentas por la presunción de indicios de lavado de dinero u operaciones con recursos ilícitos, sin que medie una orden judicial.

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En este sentido, confirmó que el Grupo Financiero de origen español se apegará a la medida, como lo hace en todas las naciones donde opera.

Observó que más allá de cuestionar esta decisión, consideró que la medida es un desincentivo para que el sistema financiero sea utilizado por la delincuencia.

“Trabajamos en 28 países en el mundo y sabemos que tenemos que adherirnos a la regulación y a la normativa de cada uno de los países en donde trabajamos. Entendemos que esto cambió la semana pasada y nos adheriremos a la nueva reglamentación, como se está pidiendo ahora también acá en México”, comentó.

“A ver, si te portas bien, no te debería dar miedo nada, lo que pasa es que si te portas mal, entonces a lo mejor sí te debería dar miedo, que es justo lo que se busca a lo mejor con esto. Pero no, no veo que vaya a haber un movimiento muy fuerte en términos de percepción del público en general”, comentó García Ascencio.

Sostuvo que quien ha operado conforme a la ley no debe tener preocupaciones de que su cuenta pueda ser bloqueada; y observó que tanto el regulador (Comisión Nacional Bancaria y de Valores) como la banca trabajan de manera coordinada para tratar de que no existan estos casos.

Lo anterior, luego de que el pasado 6 de abril, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que las facultades de la UIF para ordenar bloqueos derivados de información nacional e internacional se deben interpretar conforme a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y a los compromisos asumidos por México en tratados internacionales, “de manera que no se limita el congelamiento de bienes únicamente a solicitudes de autoridades extranjeras“.

La Corte explicó que el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, en relación con las Disposiciones de Carácter General 70ª, 71ª, 72ª, 73ª, permiten actuar con oportunidad frente a operaciones sospechosas sin dejar a las personas afectadas en estado de indefensión, pues cuentan con medios administrativos y jurisdiccionales para impugnar su inclusión en la lista.

Lo anterior, en el marco de la renovación de la Insignia del Protocolo de Atención a adultos mayores a Santander México, por parte de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), donde su presidente, Óscar Rosado, afirmó que la informalidad en el sector de adultos mayores es mayor, toda vez que siete de cada 10 tienen actividad después de los 60 años para completar ingresos.

Reconoció que aunque el 80% de los adultos mayores ya tienen al menos un producto financiero, la mayoría sólo lo ocupa para sacar dinero de un programa social, por lo que dijo que el reto es ampliar la inclusión financiera.