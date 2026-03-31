La participación cada vez más relevante de las mujeres en niveles directivos dentro de las empresas mexicanas marcará una nueva era que se anticipa, no solo traerá una renovada productividad, sino que tocará aspectos como el equilibrio de la vida laboral y personal.

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Así concluyeron mujeres líderes de Banco Santander, en un encuentro con 50 directivas de diversas empresas de todo el país seleccionadas para la edición 2026, como parte del programa SW50, una de las iniciativas globales más relevantes para el desarrollo de mujeres en alta dirección y que se convoca a través de Santander Open Academy.

“En Santander tenemos una convicción muy clara: la equidad de género es una condición necesaria para el desarrollo, la innovación y la competitividad. En este contexto, el programa Santander W50 juega un papel fundamental, en el que uno de los mayores beneficios es la red de la que ahora forman parte: una comunidad de más de 1,300 líderes de todo el mundo“, subrayó Felipe García Ascencio, director general de Santander México, en la apertura del encuentro.

En el evento participaron María de Lourdes Melgar Palacios, consejera de Banco Santander México; Irene Espinosa Cantellano, ex subgobernadora del Banco de México, y Melanie Elizabeth Devlyn Gómez, presidenta y directora general en Grupo Devlyn, y ambas consejeras de Banco Santander México.

Asimismo, estuvieron directivas la CFO de Santander México, como Silvina Criado, apenas reconocida por la Asociación de Bancos de México por su trayectoria; la directora general adjunta de Recursos Humanos en Santander México, Raquel Graciano, y la directora de la Fundación Santander México, Valentina Villa, además de invitadas beneficiarias de otros programas del banco, como excelencia académica, mujeres con discapacidad, Líderes en Desarrollo FUNED, SW50 2025 y manutención.

A nivel global, SW50 se convoca en 9 países, cuyas 450 ganadoras tendrán la posibilidad de participar, en exclusiva, en el proceso de selección para ser una de las 50 mujeres elegidas para cursar formación ejecutiva presencial en Londres, impartida por la London School of Economics and Political Science (LSE), enfocada en liderazgo estratégico, toma de decisiones y construcción de redes globales.