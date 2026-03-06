Santiago Baños se siente firme en América; rechazó división interna en el grupo

El directivo echó por tierra rumores que lo ponen fuera del club y dijo que no hay segregación entre mexicanos y brasileños

Santiago Baños no se irá del América en un buen tiempo, a menos que el club atraviese una verdadera crisis de resultados o que la situación deportiva empeore de forma considerable más allá de los últimos partidos.

El presidente deportivo del América habló este viernes en Coapa tras los malos resultados de las Águilas, luego de dos derrotas consecutivas en la Liga MX, situación que provocó que el equipo saliera de la zona de Liguilla.

En conferencia de prensa, Baños también desmintió las versiones que lo colocaban en la Femexfut después de la Copa del Mundo, y aseguró que no tiene interés en abandonar al conjunto azulcrema.

“Tengo contrato por cinco años que firmé, si no mal recuerdo, el año pasado. Yo estoy tranquilo aquí; cuando me notifiquen que mi ciclo terminó, a lo que sigue. Pero hasta el día de hoy estoy firme, trabajando y convencido del proyecto“, señaló el directivo.

Asimismo, precisó que incluso si en este momento recibiera una oferta de otro club o alguna propuesta de la Federación Mexicana de Futbol, la rechazaría.

“En estos momentos la verdad es que no me interesa salir del club, si es que hubiera una oferta por otro equipo o de la misma Federación“, declaró en Coapa.

Esto luego de que circularan rumores sobre una supuesta fractura entre los jugadores brasileños y el resto del equipo, particularmente con los recién llegados Raphael Veiga, Rodrigo Dourado y Vinicius Lima, quienes presuntamente se sentirían superiores a los jugadores mexicanos y otros extranjeros del plantel.

Durante su intervención, Baños también aprovechó para rechazar las versiones de una división interna en el plantel del América.

“Es un grupo sano, no hay ninguna división entre brasileños y mexicanos, eso es totalmente falso y absurdo. Los tres brasileños, tanto Lima, Veiga y Dourado, tienen muy buena relación con el resto del equipo.

“Tan es así que conviven mucho; Veiga no puede ser diferente porque apenas está aprendiendo español y trata de hacerlo de la mejor manera, juntándose con los jugadores mexicanos. Dourado tiene mucho tiempo en México y Lima es un jugador introvertido, pero siempre está a disposición del grupo. Entonces no hay nada más falso que eso“, concluyó el directivo.