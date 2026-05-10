Santiago Giménez no levanta en Italia: Milan pierde y peligra su lugar en Champions

El conjunto rossonero puso en riesgo su puesto en Champions a dos partidos de terminar la Serie A

Lo bueno es que suma minutos, lo malo es que no le mete gol ni al arcoiris en un equipo en el que sufre demasiado. Santiago Giménez, si es que va al Mundial, lo hará en su peor forma futbolística desde que está en Europa.

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El delantero fue titular con el Milán este domingo, pero su equipo cayó en casa 2-3 ante Atalanta, en un partido en el que ni siquiera metieron las manos.

La escuadra rossonera tenía la gran chance de ponerse incluso hasta en la segunda posición del Calcio Italiano, con lo que se afianzaría en puestos de Champions.

Pero con este descalabro, Il Diavolo se quedó con 67 puntos en la cuarta posición, a merced de la Roma que lo empató en unidades porque le ganó este domingo al Parma, si bien La Loba está abajito por tema de goles.

El DT Massimiliano Allegri le dio la chance de ser titular a Santiago Giménez, pero está claro que al delantero mexicano o no le da para jugar en Italia o este equipo milanista es demasiado extraño con futbolistas que nada más no entienden el concepto de equipo.

Giménez pudo hacer poco y nada, por lo que lo sacaron al 57′; al delantero mexicano le quedan dos juegos más en este equipo, porque es muy probable que se vaya en verano.

De hecho, sería lo mejor para él porque el AC Milán no es ya ese club grande de Europa, sino que es una institución por la que muchos jugadores han desfilado y todos quedan por debajo de las expectativas.

Atalanta ganó gracias a los goles de Ederson al 7′, Davide Zappacosta al 29′, Giacomo Raspadori al 51′, en un San Siro que se le volteó a su equipo por lo paupérrimo y sin alma que se vio en la cancha.

Por Milán descontó el serbio Strahinja Pavlovic al 88′ y Christopher Nkunku de penal al 90+4′, pero ya no le alcanzó para la igualada.