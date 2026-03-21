El delantero mexicano entró de cambio ante el Torino al 78′ y vio la amarilla en el agregado

A poco menos de tres meses de iniciar la Copa del Mundo, al fin volvió a las canchas Santiago Giménez , quien entró de cambio en la victoria del Milán 3-2 sobre Torino en San Siro.

LEE ADEMÁS: El momento que rompió a Raúl Jiménez tras su gol: así recordó a su padre

El delantero mexicano ingresó al 78′ en lugar del estadounidense Christian Pulisic, para tener sus primeros minutos luego de casi cinco meses, ya que no jugaba desde el 28 de octubre del año pasado.

Claro está que apenas fueron sus primeras sensaciones y no le dio para mucho en el campo. Lo que sí es que fue amonestado al 90+6′, por una barrida a destiempo para detener el avance del Torino que buscaba desesperado el empate en este duelo.

Cabe recordar que Santi no vendrá a México con el Tricolor, debido a que su club le pidió a Javier Aguirre no convocarlo en esta Fecha FIFA, para que continúe su rehabilitación y entrenamientos con los Rossoneri.

Por ende, si el Bebote es elegido por el Vasco para el Mundial, ya vendrá a México hasta junio para la Fecha FIFA previa al inicio de la Copa del Mundo.

Milán se llevó el triunfo este sábado, gracias a los goles de Strahinja Pavlovic al 37′, Adrien Rabiot al 54′ y Youssouf Fofana al 56′.

Torino descontó por medio de Giovanni Simeone al 44′ y de Nikola Vlasic al 83′ por medio de la vía penal, pero al final ya no le alcanzó para empatar el marcador.

La victoria puso a Il Diavolo con 63 puntos en la segunda posición de la tabla en la Serie A, a cinco puntos del líder Inter de Milán que juega el domingo ante la Fiorentina.