Santiago Giménez retornó a entrenar al parejo con el Milan; podría jugar ante Lazio

El Bebote tiene tres meses para ponerse a tono previo a la Copa del Mundo con la Selección Mexicana

El Bebote está cada vez más cerca de regresar a las canchas. Tras cuatro meses fuera y una operación del tobillo, Santiago Giménez retornó a los entrenamientos al parejo de sus compañeros en el Milan.

El delantero mexicano fue recibido por el grupo en las instalaciones de Milanello, e incluso el club rossonero compartió en redes sociales la bienvenida al artillero.

Se esperaba que Giménez apareciera al menos en la convocatoria para el Derbi de la Madonnina del domingo pasado ante Inter de Milán, que ganaron los rossoneri 1-0.

Sin embargo, al final no fue así, porque apenas este martes retornó a los entrenamientos al parejo de sus compañeros en el club.

“Mira quién ha vuelto a los entrenamientos en grupo”, posteó el AC Milan, con la famosa “pamba” a Santi, como parte del rito de iniciación en su retorno a las prácticas.

Look who's back in group training 🤩 pic.twitter.com/gfmnaBiRD3 — AC Milan (@acmilan) March 10, 2026

Podría tener minutos ante Lazio el domingo.

El siguiente juego del Milan será el domingo 15 de marzo ante Lazio en el Stadio Olimpico en Roma, cotejo en el que Santiago podría tener sus primeros minutos en el año.

Claro está que lo haría de suplente, para que poco a poco tome ritmo de juego en el campo, luego de recuperarse de su lesión en el tobillo.

Posteriormente, el 21 de marzo, Milan recibe al Torino, juego en el que Santi probablemente también tenga algunos minutos.

Se espera que Javier Aguirre lo convoque a la Selección Mexicana para la Fecha FIFA de marzo, en la que el día 28 se medirá a Portugal en la reinauguración del Estadio Azteca y el 31 jugará contra Bélgica en el Soldier Field de Chicago.

Santiago Giménez no juega desde el 28 de octubre, cuando disputó 62 minutos ante Atalanta, en el empate 1-1. Su último gol fue el 23 de septiembre ante Lecce por la Copa Italia.

De tal forma que el Bebote tiene casi cinco meses sin jugar y casi seis sin anotar un gol, por lo que urge que se ponga a tono de cara a la Copa del Mundo.