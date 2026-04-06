Santiago Giménez tuvo minutos en derrota ante Napoli; Johan Vásquez perdió ante la Juventus en Italia

El delantero mexicano estuvo cerca de anotar con el Milan con un cabezazo dentro del área

Santiago Giménez poco a poco va teniendo más actividad en su retorno a las canchas. El delantero mexicano jugó más de 30 minutos con el Milan, en la derrota 0-1 de visita al Napoli en el Estadio Diego Armando Maradona.

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Un revés doloroso para los Rossoneri, porque se quedaron con 63 puntos en la tercera posición de la Serie A, mientras que el conjunto napolitano lo bajó de la segunda posición con 65 puntos; aún así, está lejos del líder Inter que tiene 72 unidades en la recta final de la temporada del Calcio Italiano.

Santiago tiene que ponerse a tono lo más pronto posible en Italia, porque de ello depende que Javier Aguirre lo convoque al Mundial con la Selección Mexicana; en este encuentro, tuvo un buen cabezazo dentro del área al 85′, que no alcanzó a bajar a tiempo, lo que habría significado el empate de Il Diavolo.

Por ahora, el Bebote está claramente atrás de Raúl Jiménez y Armando González en la lista de delanteros mexicanos para el Mundial, e incluso de Germán Berterame; sin embargo, su jerarquía y el hecho de jugar en un club importante en Europa podrían darle su lugar, siempre y cuando logre anotar en lo que resta de temporada en Italia.

Este juego parecía terminar sin anotaciones, pero un error defensivo del belga Koni de Winter al peinar mal un balón dentro del área dejó la pelota a Matteo Politano, quien fusiló de zurda al guardameta Mike Maignan para marcar el único gol del encuentro.

¡CERCA SANTI GIMENEZ! 😱



Cabezazo del mexicano que se va por encima de la portería del Napoli.



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Johan Vásquez, titular con el Genoa en derrota ante Juventus

También este lunes tuvo actividad el defensa mexicano Johan Vásquez, quien fue titular con el Genoa en la derrota 2-0 de visita a la Juventus en Turín. El capitán del conjunto genovés podría estar viviendo sus últimos partidos en el club, ya que después del Mundial es probable que cambie de equipo.

Por lo pronto, el Genoa se encuentra en la posición 14 de la Serie A con 33 puntos y, aunque no está cerca de la zona de descenso, no puede confiarse, ya que una mala racha en la recta final podría costarle la categoría.

Los goles para el triunfo de la Vecchia Signora fueron obra del central brasileño Gleison Bremer al minuto 4, mientras que el segundo tanto fue de Weston McKennie al 17′.