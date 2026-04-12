Santiago González hace historia al coronarse por segundo año consecutivo en el Mexico City Open

Santiago González se ha coronado bicampeón del Mexico City Open. El mexicano ha hecho historia, pues se convirtió en el primer tenista que logra el título de dobles en años consecutivos. En esta ocasión, lo hizo de la mano de Ryan Seggerman, tras vencer a la pareja del ecuatoriano Diego Hidalgo y Patrik Trhac, de Estados Unidos.

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El Centro Deportivo Chapultepec vibró con una de esas tardes que quedan grabadas en la memoria de la afición mexicana. Santy, fiel a su cita con la historia, volvió a subir a lo más alto del podio en este ATP Challenger 125. El veracruzano, arropado por una grada que no dejó de alentarlo en ningún momento, se coronó campeón de dobles por segunda ocasión consecutiva junto al estadounidense, tras vencer en una final de infarto en la que se impusieron por parciales de 6-4, 4-6 y 10-8.

No era una final cualquiera. El tenista jarocho llegó con una racha impecable en la Ciudad de México, con triunfos desde la edición anterior y con la cancha del Centro Deportivo Chapultepec como su territorio. La experiencia marcó el camino y el apoyo del público funcionó como impulso constante.

El local asumió el protagonismo desde el primer punto y sostuvo la presión en cada intercambio. El primer set reflejó esa determinación. González y Seggerman dictaron el ritmo con un servicio sólido y efectivo. Ganaron el 81% de los puntos con el primer saque y sostuvieron la ventaja tras conseguir el quiebre decisivo. El 6-4 premió su consistencia y su claridad en los momentos importantes.

La respuesta de Hidalgo y Trhac puso a prueba el temple del favorito. Los campeones en Morelia y Phoenix ajustaron su estrategia y elevaron su agresividad. Su servicio alcanzó un 88% de efectividad en puntos ganados con el primero, un rendimiento que les permitió igualar el partido con otro 6-4 y llevar la definición al límite.

El público, que había celebrado el primer set, contuvo el aliento ante la reacción de la pareja rival. El super tie-break concentró toda la tensión de la final. La paridad se reflejó en cada punto y también en las estadísticas, con 51% de puntos totales para González y Seggerman frente a 49% de sus rivales. Cada error pesó y cada acierto marcó diferencia en un cierre de máxima exigencia.

En ese escenario, el mexicano mantuvo la calma, eligió bien y ejecutó con precisión junto a su compañero. El 10-8 selló el título y confirmó que en la Ciudad de México, Santy convierte la presión en victoria y la final en territorio propio, ahora como bicampeón indiscutido del Mexico City Open. Mientras la grada lo ovacionaba, el veracruzano levantó el trofeo con la serenidad de quien sabe que este no será su último baile en Chapultepec.