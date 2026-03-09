Santos sorprende a Xolos de último minuto y gana por primera vez en el año

Santos Laguna no había ganado en lo que va del año. Tuvieron que pasar 57 días para que el equipo de la Comarca Lagunera volviera a la senda del triunfo. Lo logró en los últimos compases del partido, y aunque los Guerreros se llevaron la victoria en el encuentro correspondiente a la Jornada 10 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, no pudieron abandonar el fondo de la tabla general.

El club albiblanco se impuso por marcador de 2-1 sobre los de Baja California gracias a un tanto de Alberto Ocejo en el agregado. Ezequiel Bullaude había adelantado a los laguneros, pero Jesús Gómez igualó los cartones a los 72 minutos de acción en el Estadio Caliente de la frontera.

El conjunto de Torreón fue el gran protagonista del partido. Se plantó en la cancha de Tijuana y buscó el triunfo en los más de 90 minutos de juego. Con sufrimiento, pero llegó. Los Guerreros demostraron carácter y determinación en una cancha siempre complicada. El primer aviso llegó al minuto 9.

El árbitro quiso anular un gol de Santos Laguna por fuera de lugar. La jugada, revisada minuciosamente por el cuerpo arbitral, generó las primeras protestas de la banca visitante, aunque las imágenes confirmaron la decisión del silbante. El argentino Lucas Di Yorio intentó en repetidas ocasiones vencer a José Antonio Rodríguez, pero el portero mexicano tuvo una noche destacada. El guardameta, surgido del mismo Santos, se convirtió en una pesadilla para sus excompañeros, atajando cada disparo y manteniendo con vida a los locales.

Al volver del descanso, Di Yorio asistió con un cabezazo dentro del área a Ezequiel Bullaude (52), quien le ganó la posición a Unai Bilbao y en dos tiempos, soltó un disparo imposible de atajar. La combinación argentina en territorio mexicano funcionó a la perfección, con Di Yorio haciendo trabajo de contención y Bullaude definiendo con la categoría de los delanteros finos.

Los dirigidos por Sebastián Abreu no encontraban la forma de vencer a Carlos Acevedo, hasta que una genialidad de Alejandro Gómez (72′) logró la igualdad. ‘El Lobo’ Gómez, siempre peligroso en los momentos clave, tomó el balón fuera del área, recortó hacia su perfil y sacó un disparo colocado que se incrustó en el ángulo, desatando la locura en las gradas y devolviendo la esperanza a los locales que parecían acorralados.

Con desesperación, hambre y mucho carácter, los dirigidos por Omar Tapia se lanzaron al frente y a pesar del desazón de sufrir otro gol anulado al minuto 96 por fuera de lugar, lo intentaron una vez más y en los pies de Alberto Ocejo (100) llegó la recompensa. El delantero, atento al rebote dentro del área tras una serie de rebotes, empujó el esférico al fondo de las redes para desatar el éxtasis en el banquillo visitante y sepultar una sequía que parecía interminable.

Y así, 737 días después, Santos Laguna volvió a ganar de visitante. Por primera vez en el torneo, los Guerreros suman tres puntos. La última vez que el conjunto lagunero había conseguido un triunfo fuera de casa fue el 9 de abril de 2024, cuando derrotaron precisamente a Tijuana. Más de dos años de espera, de frustraciones y de viajes de regreso con las manos vacías quedaron atrás en una noche que la afición santista difícilmente olvidará.