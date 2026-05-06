La zar antidrogas de EU señaló que las acciones contra organizaciones criminales continuarán como parte de la política de seguridad de ese país

Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos (ONDCP, por sus siglas en inglés), afirmó que la estrategia de su gobierno busca intervenir tanto en la operación como en el financiamiento de las organizaciones.

LEE ADEMÁS: Vicefiscal de Sinaloa deja el cargo por investigación

En una entrevista televisiva, Carter afirmó que la política del presidente Donald Trump se enfoca en perseguir a los cárteles mediante acciones coordinadas entre agencias federales, estatales y locales. Señaló que las acciones contra organizaciones criminales continuarán como parte de la política de seguridad de ese país.

El gobierno de Estados Unidos reconoció la cooperación del gobierno de México en acciones contra el narcotráfico cuando existe intercambio de inteligencia entre ambos países.

“Vimos lo que pasó en México, cuando compartimos inteligencia con el gobierno mexicano y vimos al gobierno mexicano actuar de inmediato contra ‘El Mencho’ y fue abatido”, dijo la funcionaria. La afirmación vincula la acción de autoridades mexicanas con la información proporcionada por agencias estadounidenses.

Carter señaló que la respuesta de México ocurrió de forma inmediata tras recibir datos de inteligencia. La declaración presenta la coordinación bilateral como un mecanismo operativo para ejecutar acciones contra líderes de organizaciones criminales.

🚨@ONDCP “Drug Czar” Sara Carter speaks on the strength and power of President Trump. “What he says, he means, and everybody knows that, whether he’s talking to leaders in Central America, Mexico, or across the globe.” @SaraCarterDC Watch!

pic.twitter.com/Td7piTyigr — NanLee Marie Carissimi (@NanLee1124) May 5, 2026

La funcionaria encabeza la política federal antidrogas en Estados Unidos y participa en la articulación de estrategias con agencias de seguridad y gobiernos extranjeros. En ese marco, destacó la colaboración con países del hemisferio occidental, incluido México.

La declaración se inscribe en la estrategia del gobierno estadounidense para enfrentar a organizaciones criminales mediante coordinación internacional. Carter indicó que ese esquema incluye intercambio de inteligencia y acciones conjuntas con autoridades locales y federales.

La funcionaria indicó que Estados Unidos sostiene comunicación constante con gobiernos de la región, incluido México, en materia de seguridad. Precisó que estos contactos incluyen esquemas bilaterales y multilaterales para intercambiar información y coordinar acciones.

Carter sostuvo que las acciones contra organizaciones criminales continuarán como parte de la política de seguridad estadounidense. Afirmó que el objetivo es impedir que los cárteles operen sin consecuencias mediante el uso de inteligencia y coordinación internacional.