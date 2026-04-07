Aprende cómo hacer tu declaración anual 2026 sin e.firma ante el SAT. Guía paso a paso, requisitos y alternativas para cumplir sin complicaciones

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer los requisitos para presentar la declaración anual 2026 de personas físicas, proceso que se realiza durante abril. Entre las principales dudas de los contribuyentes destaca el uso de la e.firma y si es indispensable contar con ella vigente.

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¿Es obligatoria la e.firma para declarar?

Una de las aclaraciones más importantes es que no es obligatorio tener la e.firma vigente para presentar la declaración anual.

Los contribuyentes pueden cumplir con este trámite utilizando únicamente su RFC y contraseña, lo que facilita el proceso para quienes no han actualizado este certificado digital.

Cómo verificar si tu e.firma sigue vigente

Para saber si tu e.firma está vigente, el SAT permite consultarlo en línea siguiendo algunos pasos básicos: ingresar la contraseña de la clave privada, cargar los archivos .key y .cer, capturar el código de verificación y enviar la solicitud. El sistema mostrará de inmediato la vigencia del certificado digital.

Pasos para presentar la declaración sin e.firma

Quienes no cuenten con e.firma pueden realizar su declaración anual ingresando al portal del SAT. Solo deben acceder a “Trámites y servicios”, seleccionar “Declaraciones para personas”, iniciar sesión con RFC y contraseña, y completar el formulario correspondiente según sus ingresos, eligiendo el ejercicio, tipo de declaración y periodo.

Aunque no es obligatoria en todos los casos, la e.firma sí se vuelve necesaria cuando el saldo a favor supera los 10,000 pesos. En estas situaciones, el contribuyente deberá contar con su certificado actualizado para poder recibir devoluciones por parte del SAT.

Cómo renovar la e.firma en 2026

La renovación de la e.firma puede hacerse en línea si tiene menos de un año de haber vencido. Sin embargo, si ha pasado más tiempo, será necesario acudir de forma presencial a las oficinas del SAT, lo que hace recomendable mantener este documento actualizado.

Quiénes deben presentar su declaración anual

Están obligados a presentar su declaración quienes hayan tenido ingresos mayores a 400 mil pesos anuales, trabajado para dos o más patrones, dejado de laborar antes de diciembre de 2025 o recibido ingresos adicionales.

La fecha límite para cumplir con este trámite es el 30 de abril de 2026, por lo que es importante prepararse con anticipación.