SAT confirma los gastos deducibles en la Declaración Anual 2026. Consulta la lista oficial y aprende cómo aplicarlos para pagar menos impuestos

Con la Declaración Anual 2026 cada vez más cerca, las personas físicas comienzan a preguntarse qué gastos pueden deducir ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), con el objetivo de reducir su carga fiscal o incluso obtener un saldo a favor.

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Las deducciones personales son aquellos gastos que la ley permite restar de los ingresos acumulables al calcular el Impuesto Sobre la Renta (ISR). Estas permiten disminuir el monto a pagar o generar una devolución si existe saldo a favor tras presentar la declaración en tiempo y forma.

¿Quiénes pueden aplicar deducciones?

Este beneficio aplica para personas físicas que perciben ingresos por sueldos, honorarios, arrendamiento, intereses o actividades empresariales y profesionales. Sin embargo, no aplica para contribuyentes bajo el régimen RESICO, quienes no presentan declaración anual.

Entre los gastos más comunes que se pueden deducir destacan los relacionados con la salud, como consultas médicas, hospitalización, tratamientos, estudios clínicos, análisis, gastos por incapacidad o discapacidad, así como primas de seguros de gastos médicos y lentes ópticos graduados.

También se pueden deducir gastos educativos mediante colegiaturas en instituciones privadas con validez oficial, desde nivel preescolar hasta bachillerato. Los límites establecidos para 2026 son: preescolar ($14,200), primaria ($12,900), secundaria ($19,900), profesional técnico ($17,100) y bachillerato ($24,500).

Otros gastos deducibles

Además, existen otros conceptos que pueden incluirse como aportaciones voluntarias para el retiro (AFORE), depósitos a cuentas de ahorro especiales, intereses reales de créditos hipotecarios, gastos funerarios de familiares directos y donativos a instituciones autorizadas.

Requisitos para que sean válidas las deducciones

Para que estos gastos sean deducibles ante el SAT, es indispensable contar con factura electrónica (CFDI) a nombre del contribuyente, con su RFC correcto, y haber realizado el pago mediante transferencia, tarjeta o cheque nominativo. Los pagos en efectivo no son considerados.

Fechas y límite de deducciones en 2026

Las personas morales deberán presentar su declaración en marzo de 2026, mientras que las personas físicas tendrán del 1 al 30 de abril de 2026 para cumplir con esta obligación.

Además, el total de deducciones personales no podrá exceder el equivalente a 5 UMA, es decir, aproximadamente $213,973.20 pesos, o el 15% de los ingresos anuales, incluyendo los exentos.