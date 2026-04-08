SAT autoriza devolución de 2,179 mdp

Derivado del avance de la Declaración Anual 2025 de las conocidas como personas físicas, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha autorizado la devolución de 2,179,000,000 de pesos por saldos a favor por impuesto sobre la renta (ISR), beneficiando a 608,119 contribuyentes, de los 11 millones 400,000 que esperan presenten su declaración hasta el próximo 30 de este mes.

LEE ADEMÁS: Diputados aprueban ley que protege la voz e imagen de artistas ante la IA

Si bien el periodo de la presentación de la declaración inició el pasado miércoles 1 de abril, se precisó que dicho importe será devuelto en un tiempo promedio de tres días, luego de que se atravesaron los días de jueves y viernes Santo, cuando no hubo transacciones bancarias.

Aun así, se precisó que el plazo de devolución es menor a los 40 días que establece el Código Fiscal de la Federación a la autoridad tributaria.

En este sentido, el brazo fiscalizador del gobierno federal señaló que, gracias al cumplimiento de las y los contribuyentes, se han presentado, con corte a las 8:00 horas de este martes, 7 de abril, 2,628,571 declaraciones.

Con lo anterior, el Servicio de Administración Tributaria reafirma su compromiso de cumplir, en tiempo y forma, con lo establecido en el marco legal en materia de devoluciones y reconoce a las personas contribuyentes que cumplen con sus obligaciones fiscales.

Para el 28 de abril de 2025, cuando se presentó la declaración fiscal correspondiente a 2024, ya se habían presentado 9,400,973 declaraciones de personas físicas; es decir, 502,951 más que en el mismo periodo de 2024, lo que representó un incremento de 6.0 por ciento.

De esa cifra, 6,211,310 solicitaron saldo a favor; pero las autoridades tributarias no habían terminado las revisiones de todas las solicitudes, pues señaló entonces que llevaba 4,218,201 declaraciones ya aprobadas, 67.9% del total, y con una devolución entonces por un monto de 22,456,000,000 de pesos.

El administrador general de Recaudación del SAT, Gari Gevijoar Flores Hernández González, invitó en su momento, a los contribuyentes a visitar las diversas herramientas en la página del organismo recaudador para tener la mayor claridad de las facturas que podrían no estar siendo consideradas para una devolución.

Lo anterior, toda vez que la autoridad ha detectado el mal uso del RFC -Registro Federal de Contribuyentes- de personas ya fallecidas, o de escuelas no dadas de alta, por ejemplo.

Precisó que la rapidez de la devolución de saldo a favor, depende de la información precargada, pero también avalada por el contribuyente, y que puede ser de entre 4.5 y 40 días.

Ana Laura Delgadillo García, administradora central de Declaraciones y Pagos, precisó que si el saldo a favor es igual o mayor a 10,001 pesos, es necesaria la e.firma para su envío, de lo contrario solamente será necesaria la Clabe que ya se tiene agregada de la cuenta bancaria a la que se hará la devolución.