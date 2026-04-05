Aprende cómo hacer tu declaración anual online este abril paso a paso, evita errores comunes y cumple con el SAT fácilmente desde tu computadora

Si eres contribuyente del Servicio de Administración Tributaria (SAT) como persona física, es momento de irte preparando para realizar tu declaración anual correspondiente al ejercicio fiscal 2025, un trámite obligatorio para millones de personas en México.

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Fecha límite para presentar la declaración anual

Aunque algunas empresas realizan este proceso por sus trabajadores, muchas personas deben hacerlo directamente en el portal del SAT. La fecha límite establecida es el 31 de abril de 2026, por lo que es importante no dejarlo para el último momento.

¿Qué es la declaración anual?

La declaración anual es un procedimiento fiscal donde las personas reportan al gobierno sus ingresos, gastos, impuestos pagados y deducciones del año anterior, con el objetivo de determinar si tienen saldo a favor o deben pagar impuestos adicionales.

De acuerdo con el SAT, deben presentar la declaración anual las personas físicas que tuvieron ingresos por sueldos y salarios, especialmente si trabajaron para más de un empleador, dejaron de laborar antes del 31 de diciembre o superaron los 400 mil pesos anuales.

También aplica para quienes recibieron ingresos por honorarios, actividades empresariales, rentas, intereses, dividendos o venta de bienes.

Requisitos para hacer el trámite

Para realizar la declaración anual 2025 es necesario contar con RFC, contraseña del SAT, e.firma vigente y datos bancarios como la CLABE interbancaria, en caso de tener saldo a favor. Si la contraseña está vencida, puede renovarse a través de la aplicación SAT ID, sin necesidad de cita.

¿Cómo hacer la declaración en línea?

El proceso se realiza en el portal del SAT ingresando a www.sat.gob.mx, donde debes seleccionar “Declaraciones anuales” y después “Personas físicas”. Posteriormente, capturas tu RFC, revisas ingresos, deducciones y retenciones, agregas gastos personales si aplica, y finalmente verificas si tienes saldo a favor o en contra antes de enviar la declaración.

Si no presentas tu declaración en tiempo y forma, podrías enfrentar multas y afectaciones en tu historial financiero. En caso de dudas, puedes comunicarte con el SAT a través de MarcaSAT al 55 627 22 728, el chat en línea o el servicio OrientaSAT, disponibles para brindar asesoría durante el proceso.