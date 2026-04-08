¿Ya te depositaron? Así puedes consultar tu saldo a favor en el SAT paso a paso

Consulta si el SAT ya depositó tu saldo a favor de la declaración anual 2025. Te explicamos cómo revisarlo fácil y rápido paso a paso

Si ya presentaste tu declaración anual, es normal preguntarte si el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ya realizó el depósito de tu saldo a favor y cuándo se verá reflejado en tu cuenta bancaria. Este proceso puede variar dependiendo de diversos factores.

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Aunque el tiempo de espera no es igual para todos, el SAT cuenta con herramientas digitales que permiten a los contribuyentes consultar en tiempo real el estatus de su devolución, evitando así la incertidumbre.

¿Cómo revisar el estatus de tu devolución de impuestos?

A través del portal oficial del SAT, los usuarios pueden verificar si su devolución se encuentra en proceso de validación, rechazada o en etapa de pago, sin necesidad de acudir a oficinas, lo que agiliza el seguimiento del trámite.

Para revisar el estatus de tu saldo a favor, debes ingresar al sitio oficial del SAT, dirigirte al apartado de “trámites y servicios”, seleccionar “devoluciones y compensaciones” y dar clic en “estado de tu devolución”. Posteriormente, deberás acceder al Buzón Tributario con tu RFC, contraseña o e.firma.

Una vez dentro, tendrás que elegir la opción de “devolución automática de ISR”, correspondiente al ejercicio fiscal, y dar clic en “mostrar solicitudes”. Ahí podrás visualizar claramente si tu devolución está en proceso, fue rechazada o ya se encuentra en pago.

¿Cuánto tarda el SAT en depositar el saldo a favor?

En cuanto al tiempo de depósito, el Código Fiscal de la Federación establece un plazo máximo de hasta 40 días hábiles para que la autoridad realice la devolución. Sin embargo, en muchos casos, especialmente en devoluciones automáticas sin inconsistencias, el proceso puede tardar alrededor de 4.5 días.

El monto solicitado también influye, ya que devoluciones de hasta 10,000 pesos pueden gestionarse con contraseña, mientras que montos superiores requieren el uso de la e.firma, debido a mayores controles de validación por parte del SAT.

¿Por qué el SAT puede rechazar tu devolución?

Finalmente, es importante saber que el SAT puede rechazar la devolución si detecta errores o inconsistencias, como omisión de ingresos, deducciones inválidas, documentación incompleta o errores en la CLABE interbancaria.

Multas por no presentar la declaración anual

Además, no presentar la declaración anual puede generar multas que van desde los $2,050 hasta más de $50,000 pesos, por lo que cumplir en tiempo y forma es fundamental.