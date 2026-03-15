Realiza tus trámites del SAT desde tu celular en minutos. Descubre cómo la app SAT Móvil facilita declaraciones, pagos y consultas fiscales fácilmente.

En más de una ocasión, has tenido que realizar diversos trámites que consumen tu tiempo y paciencia. Pero gracias a la accesibilidad y eficacia que ofrece la tecnología, ahora puedes completarlos sin inconvenientes.

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Un claro ejemplo es SAT Móvil, la aplicación del Servicio de Administración Tributaria (SAT) que permite agilizar tus procedimientos fiscales desde la palma de tu mano.

¿Qué es SAT Móvil y cómo funciona?

SAT Móvil está disponible para dispositivos iOS y Android y permite que los usuarios realicen trámites sin necesidad de acudir presencialmente.

Desde la app puedes consultar documentos fiscales importantes y mantener tus obligaciones al día de manera rápida y segura. Lo mejor: utilizar la app del SAT no tiene costo.

Trámites que puedes realizar con SAT Móvil

Con la aplicación, tienes la oportunidad de:

Consultar, descargar y guardar la Constancia de Situación Fiscal (CSF) y Cédula de Identificación Fiscal (CIF) .

. Obtener la Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales .

. Presentar declaraciones provisionales, definitivas y la declaración anual para personas físicas.

para personas físicas. Consultar y guardar los acuses de las declaraciones presentadas .

. Acceder a mensajes de interés de Buzón Tributario y habilitar notificaciones para no perder ningún aviso importante.

Más funciones de la aplicación

SAT Móvil también te permite:

Generar o actualizar tu Contraseña .

. Consultar tus datos de identificación, domicilio fiscal, régimen fiscal y obligaciones .

. Ver tu e.firma vigente, históricos y Certificados de Sello Digital activos .

. Descargar otras apps del SAT , como Verificador SAT y Factura SAT Móvil, para consultar y generar facturas.

, como Verificador SAT y Factura SAT Móvil, para consultar y generar facturas. Acceder a servicios adicionales, como citas, clave dinámica de e.firma portable y verificador de códigos para documentos SAT.

Cómo empezar a usar SAT Móvil

Primero, debes descargar la app desde la tienda oficial de tu celular y contar con una conexión estable de WiFi o datos móviles. Al ingresar por primera vez, acepta los Términos y condiciones de uso, ingresa tu RFC y contraseña, y selecciona el trámite que necesitas realizar. La app también integra servicios de atención como Chat uno a uno, MarcaSAT y OrientaSAT, para resolver dudas de forma rápida.

Medidas de seguridad para usar la app

Para proteger tus datos fiscales, ten en cuenta lo siguiente:

Descarga siempre la app desde tiendas oficiales , no de sitios web externos.

, no de sitios web externos. Evita usar la app en lugares con mucha gente.

No compartas tu RFC ni contraseña .

. Utiliza redes seguras, como VPN , siempre que sea posible.

, siempre que sea posible. Cierra tu sesión cada vez que termines tus trámites.

Beneficios de SAT Móvil

Con SAT Móvil, puedes ahorrar filas largas y citas innecesarias, cumpliendo con tus responsabilidades fiscales con tan solo unos clics. La app transforma tus trámites en un proceso rápido, seguro y eficiente, aprovechando al máximo la tecnología a tu favor.