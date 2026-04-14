SAT renueva área de grandes contribuyentes sin cambiar política fiscal

La presidenta afirmó que se trata de una renovación interna y que se mantiene la política de no condonación de impuestos y cobro transparente

El gobierno federal anunció un cambio en la administración de grandes contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria (SAT), como parte de un proceso de renovación interna en la Administración General de Grandes Contribuyentes, que no implica modificaciones en la política fiscal vigente, aseveró la presidenta Claudia Sheinbaum.

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Desde Palacio Nacional, la mandataria explicó que el relevo responde a una dinámica institucional de actualización en distintas áreas del SAT. Afirmó que el ajuste no altera la estrategia de recaudación ni el tratamiento de los grandes adeudos fiscales, que se mantiene bajo los mismos criterios aplicados hasta ahora.

Sheinbaum destacó el desempeño del funcionario saliente, Armando Ramírez Sánchez, a quien calificó como un servidor público profesional y honesto. Indicó que su gestión no presenta observaciones negativas y que el cambio obedece a la necesidad de renovación dentro del equipo.

Jennifer Krystel Castillo Madrid, nueva titular del área, cuenta con experiencia previa en el gobierno de la Ciudad de México y en la Secretaría de Energía. La presidenta señaló que la funcionaria tiene conocimiento en materia fiscal y se integra al SAT para fortalecer la operación en el segmento de grandes contribuyentes.

La instrucción para la nueva responsable mantiene la línea establecida por el gobierno federal. Sheinbaum reiteró que no habrá condonación de impuestos y que todos los contribuyentes deberán cumplir con sus obligaciones fiscales bajo criterios de legalidad y equidad.

El gobierno federal indicó que el SAT continuará con esquemas de recaudación basados en transparencia y control administrativo. La autoridad fiscal dará seguimiento a los adeudos existentes y mantendrá los mecanismos de supervisión sobre los contribuyentes de mayor capacidad económica.